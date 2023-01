Alta demanda y variedad de precios en los cursos de ingreso a la facultad

martes 10 de enero de 2023 | 6:00hs.

Comenzó enero y ya son muchos los estudiantes que arrancan a prepararse para ingresar a las universidades de cara al nuevo ciclo lectivo. Ayer comenzaron los cursos intensivos, en centros de estudios, que buscan poner a punto a los alumnos para que lleguen en óptimas condiciones a finales de febrero y principios de marzo, momento en que se define el ingreso a las facultades. En cuanto a materias, las principales demandas son las áreas duras, es decir, Física, Química y Matemáticas.



En este contexto, El Territorio, realizó un relevamiento sobre las principales propuestas que se ocupan de la preparación y, en su mayoría, funcionan con dos modalidades: por un lado, se da la opción packs de cursillo (enero, febrero y marzo) e incluyen todas las materias que se deben acreditar para poder entrar; y, por otro lado, las clases particulares por hora, están destinadas a aquellos que están más seguros y quieren fortalecer algún área en particular.



La Academia, es una de las opciones más reconocidas y con mayor demanda de estudiantes -no sólo en períodos de ingreso sino durante todo el ciclo-, de esta manera Belén Gregori, quien coordina el espacio, dijo que “nosotros trabajamos en base a cuánto tiempo demanda la preparación para el ingreso, las cuotas mensuales arrancan en 4.000 pesos y se van hasta 15.000. Esta última, y más costosa, es la carrera de medicina de la Ucami”.



Gregori aclaró que la mayoría de las nivelaciones son por dos meses y en el caso de medicina los estudiantes rinden recién en marzo. “En el caso del ingreso a Económicas, que es el de menor exigencia, se hacen dos clases por semana y, en Exactas, aumenta la carga horaria porque tienen más cátedras que preparar”.

Los estudiantes tienen dos a tres meses para prepararse para el ingreso. Foto: Víctor Paniagua

También mencionó que “hay muchos estudiantes que se preparan para universidades virtuales, a distancia, y también de otras instituciones de Argentina”. En esos casos, “se da una preparación particularizada porque son campos más aislados y no son grupos”.



En el caso de La Academia, también se trabaja mediante la virtualidad, y la institución posee un aula virtual en el que los estudiantes pueden consumir el contenido bajo demanda en cualquier momento. “Tenemos muchos estudiantes que trabajan entonces les queda mejor prepararse de manera autodidacta y nosotros le allanamos el camino porque el contenido está organizado de manera gradual”, explicó.



Por otra parte, destacó que “las solicitudes son muchas en esta época del año, nosotros nos tomamos un pequeño descanso en las fiestas y ahora estamos retomando con las reservas para los cursos de verano. No tenemos problemas con los cupos porque cuando se llena una sala, creamos una nueva comisión”.



Clases particulares

Por otro lado, Alicia Piedrabuena tiene el emprendimiento “Fiquimaths” que se dedica a dar clases particulares para materias específicas, y sus especialidades son Física, Química y Matemáticas. El valor que cobra por hora de clase es de 800 pesos.



Ingreso a Medicina

En el caso de Academia Paul, a cargo de Estela Paul, se especializa en la preparación para el ingreso a medicina de la Ucami durante el verano. En esta carrera, el requisito obligatorio para comenzar el primer año incluye las materias: Biología, Fundamentos de Física y Química, Matemática, Introducción a la Vida Universitaria (IVU), Metodología del Aprendizaje.



“Hay un curso que comenzó en agosto del 2022 y va hasta marzo (tres clases semanales); y también tenemos el ‘super intensivo’ que comenzó hoy -por ayer- y se extiende hasta la misma fecha en que terminan los finales. Muchos estudiantes del interior e incluso de Paraguay y Brasil -que tienen cuatro cupos de extranjeros para el ingreso-”. Muchos fueron beneficiados por la beca que otorga el sanatorio Boratti.



La formación no sólo sirve para el ingreso, explicó Paul, sino que además garantiza una buena cursada en los primeros años, momentos en que suceden la mayor parte de las deserciones dada la no adecuación a la vida universitaria y la diferencia en cuanto a exigencias entre el secundario y el nivel superior.



“Se busca que el estudiante aprenda a estudiar y que sepa interpretar consignas. No sólo enfocados a que ingrese sino que incorpore un método de estudio, eso es lo que más les cuesta a los chicos. Las clases son teóricas y prácticas, en caso de dudas estamos en contactos con los alumnos por WhatsApp”, remarcó la docente.



A su vez, otra particularidad es que se realizan pruebas de simulacros para aumentar la seguridad de los alumnos al momento de dar los exámenes. Asimismo, se da un trato personalizado a los estudiantes porque la academia posee un cupo limitado y está organizada en grupos de estudio de 50 personas.



El precio, que incluye la formación en todos los contenidos necesarios es de 120 mil pesos, el monto total se divide en los meses que dura la preparación y se abona una parte cada mes. La formación se realiza de lunes a viernes, con una carga horaria de siete horas por día.



Durante el año, desde abril a diciembre, tienen cursos preparatorios para los ingresos de diferentes carreras y universidades -locales y de otras provincias-.



Unam

Por otra parte, en la Academia Pi, hacen preparación para ingresar a las carreras de Ciencias Exactas, Ciencias Económicas e Ingenierías de la Unam. En este caso, ofrecen lo necesario para ingresos desde 7.200 pesos, este es el valor total que se paga por única vez hasta el momento de los finales. Las clases de apoyo son dos veces por semana por dos horas. A su vez, dan acceso al Google Drive de la materia para volver a ver las clases grabadas.



En las facultades de Exactas y Económicas, el cursillo no es eliminatorio, en el centro de estudios hay ofertas en las que, si los aspirantes se anotan de a dos o cuatro, el precio baja a 6.800 y 6.200 pesos respectivamente por integrante.