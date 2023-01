Tiroteo en Miami: al menos 10 heridos en medio de la filmación de un videoclip

Un tiroteo se desató mientras dos raperos, French Montana y Rob49, grababan un videoclip en un conocido restaurante de Miami. El hecho dejó como saldo al menos diez personas heridas, entre ellos a uno de los músicos y a un custodio.

El violento episodio se registró alrededor de las 20 del jueves fuera del local gastronómico The Licking y las autoridades desconocen cómo comenzó todo, aunque investigan el rodaje de un vídeo musical frente al establecimiento donde se desencadenó el hecho.

#BREAKING: Witnesses say multiple people shot in front of #TheLicking in #MiamiGardens during a #FrenchMontana video shoot.@MGPDFL confirms multiple victims, says shooting investigation underway. @nbc6 #Miami pic.twitter.com/VkoiJPSvFt