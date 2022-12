"Si te vas me voy con vos, te lo juro y te amo", el siniestro mensaje de Zuachzer tras apuñalar a su ex pareja

martes 27 de diciembre de 2022 | 14:52hs.

Cualquier calificativo queda chico ante la atrocidad que cometió Adrián Zuachzer (26), quien en la noche del pasado jueves dejó al borde de la muerte a su ex pareja, Marcia Noemí Mattoso (27), tras asestarle 13 puñaladas frente a sus hijos menores, en una plaza pública de la localidad de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.

Después del ataque se dio a la fuga dejando a la víctima gravemente herida, siendo hasta el momento supuestamente un misterio su ubicación. Y aunque se sospechó inicialmente que pudo haber escapado hacia Brasil a través de los tantos pasos clandestinos que ofrece río Uruguay, una serie de posteos que hizo en las últimas horas en algunas de sus nueve cuentas de Facebook hacen suponer que se movería por la frontera y hasta aparentemente estuvo en la casa de su madre en Santa Rita.

"Aprende a ser como el lobo, astuto, sutil, ovservador y a dar movimientos en silencio. Y cuando llegue el momento de defenderte hazlo sin piedad", dice su nueva imagen de perfil que publicó hace menos de 12 horas.

La familia de Marcia, más allá de observar la publicación como una burla que multiplica su dolor por lo que le hizo a la joven madre, la siente como una advertencia porque aseguraron que Zuachzer amenazó a su ex suegro (Carlos Mattoso) y estando en libertad en cualquier momento podría volver a atacar.

"Sube selfies a las redes sociales caminando por la ruta Costera 2, publica cosas mostrando que está acá nomas, cerca y sin embargo la Policía dice que le anda buscando pero que no le encuentra", lamentó indignada la mamá de Marcia, Mariela Ramona Legizamón.

"Nuevamente tengo que pedirle por favor a las autoridades que hagan algo, que lo encuentren porque hasta fotos en la casa de la mamá publicó, burlándose de todos. Eso no puede ser, no es posible que siga caminando libremente. Tiene que haber justicia, eso no puede quedar así", remarcó.

Los posteos y mensajes

Para graficar el nivel de peligrosidad y violencia que ejercía Zuachzer sobre Mattoso, basta con exponer que alrededor de una hora después de haber atacado salvajemente a la joven, ya en condición de prófugo, le seguía escribiendo por chat privado cargando en ella la culpa y amenazando con quitarse la vida, más allá de decirle "te amo".

"Por que hiciste eso", escribió desde una de sus cuentas a la mujer que quiso matar, justo a las 00.12 del viernes, es decir, poco más de una hora después del ataque.

Insistió con otro mensaje a las 03.58 en la que escribió con tono amenazante y tratando de justificarse: "Para que mandaste ir si ibas a estar con ese basura, qué tenes en la cabeza".

Luego de varios días, finalmente ayer, desde el mismo Facebook volvió a escribir pero esta vez tratando de victimizarse: "Saldrás de esa, si te vas me voy con vos, te lo juro y te amo, jamás pensé que llegaríamos a eso. Sos fuerte vas a estar bien". De terror.

Más allá de eso, las publicaciones que hizo desde el viernes hasta ayer a la tarde, mientras supuestamente está siendo buscado, son en la zona de la ruta costera con el río Uruguay de fondo y además una que sería en la casa de su madre, diciendo "siempre te pedí que no dejaras pasar eso", otra vez culpando a la víctima por el intento de femicidio.

"Es indignante tener que soportar esto teniendo a mi hija peleando entre la vida y la muerte internada en un hospital. Pido justicia, por favor, este tipo es un peligro y no podemos estar tranquilos mientras que siga suelto, burlandose hasta de las autoridades", alertó la mamá de Marcia, la joven que al día de hoy permanece internada en terapia intensiva del hospital Samic de Oberá.

De acuerdo a lo que contaron los padres de la víctima, durante alrededor de nueve años de relación hubo violencia física y verbal, amenazas de todo tipo, hasta el incendio intencional de una casa en la que vivían en Alba Posse y reiteradas denuncias, pedidos de auxilio que las autoridades nunca tomaron en serio. "Durante nueve años hizo un infierno la vida de mi hija", aseguraron.