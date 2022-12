Intento de femicidio en Villa Bonita: "Durante nueve años hizo un infierno la vida de mi hija"

viernes 23 de diciembre de 2022 | 20:00hs.

El estado de salud de Marcia Noemí Mattoso (27) es sumamente delicado. Sigue internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, tras haber sido apuñalada reiteradas veces por su ex pareja y padre de dos de sus tres hijos, Adrian Zuachzer (26), anoche, en la plaza central de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.

El atacante está prófugo desde entonces y se presume que pudo haber cruzado a Brasil, en razón de que es oriundo de Santa Rita, pueblo fronterizo del alto uruguay misionero.

Paralelo a su búsqueda comenzó a hacerse público el espiral de violencia en el que mantuvo sometida a la víctima durante casi toda relación, hace alrededor de nueve años.

En todo ese tiempo hubo violencia física y verbal, amenazas de todo tipo, hasta el incendio intencional de una casa en la que vivían en Alba Posse y reiteradas denuncias, claro pedido de auxilio que las autoridades nunca tomaron en serio, aseguraron.

Y en este contexto ahora son sus padres, Mariela Leguizamón y Carlos Mattoso, quienes decidieron romper el silencio y poner en relieve públicamente la peligrosidad de Zuachzer.

La amenaza, hace pocos días

"Es tarde, como siempre, otra vez comenzaron a moverse con el hecho consumado, pero estaban las alertas y no eran pocas. Hubo denuncias, restricciones de acercamiento que no sirvieron para nada, yo misma estuve en la comisaría de Villa Bonita pidiendo por favor que lo detengan porque había amenazado con hacerle daño a mi hija, pero me dijeron que nada podían hacer sin la autorización de un juez", lamentó la mamá de la víctima con lágrimas en los ojos, angustiada por no haber podido evitar el bestial ataque que ahora la tiene entre la vida y la muerte.

Contaron los padres que la amenaza y el pedido de acción a la fuerza de seguridad ocurrió a principios de este mes, tras una nueva agresión que sufrió Marcia en el departamento que alquilaba desde abril, justo a la vuelta de la escena del hecho.

"Esa vez él se había escapado con las llaves del departamento, y fue terrible, pero como mi hija no entraba en razón de volver a la chacra (en Picada Mandarina) con los chicos le pedí a los policías que hagan algo, que lo detuvieran, les conté que no era la primera vez que la golpeaba pero que también me había mandado un mensaje amenazando que iba a hacerle daño, a ella y también al papá. No solo no pude ponerla a salvo, sino que tampoco hicieron nada porque siguió en libertad y burlándose de todos", insistió Mariela.

"Ni siquiera a sus hijos respetaba, los chicos vivían traumados, nunca le gustó trabajar y vivía del salario pero cuando se terminaba la plata enloquecía", contó Carlos, en tanto que la progenitora recordó que aquel día insistió, como tantas otras veces, en llevarla junto a ellos por seguridad: "Le hablaba y le hablaba pero nunca pude hacerle entrar en razón, ella creía en la palabra del tipo que le decía que iba a cambiar, pero los golpes se repetían cada vez con más frecuencia", añadió.

Preocupados por el riesgo que corría la joven, decidieron hace pocos días que una hermana más chica la acompañara. Se acomodó en el poco espacio que había en el monoambiente y anoche, cuando salieron a despejarse, terminó siendo testigo presencial de la agresión que casi terminó en muerte.

Alertas desoídas

"Por qué no hicieron algo cuando se denunció, cuando se les pidió ayuda. Ese es mi dolor, no haber podido evitar esto a pesar de haber insistido tanto", agregó la mamá, que junto a su esposo esta mañana llevaron a la chacra las pocas pertenencias de su hija y se están haciendo cargo de atender a los niños, que presenciaron lo que hizo el padre. "La más chica llora pidiendo por su mamá", lamentó.

En ese contexto recordaron un episodio que tuvo a Zuachzer como protagonista cuando vivían en Alba Posse. "Prendió fuego la casa, los dejó en la calle y nunca estuvo detenido. Eso fue hace tres años", añadió la madre, recordando que "una vez hable con la mamá de él para que haga algo y contó que tampoco le dieron importancia cuando quiso denunciarlo en Alba Posse porque de alguna manera también era víctima".

Justicia para Marcia

Sobre el final de la charla con El Territorio, frente al hospital Samic de Oberá, el progenitor pidió que el violento "no esté suelto, que lo busquen donde sea y lo agarren. En toda esta provincia hay autoridades y si se escapó a Brasil, que lo busquen de allá y lo traigan. Es la única forma de que se haga justicia para mi hija".

"Espero que ahora sí las autoridades se tomen en serio lo que es capaz de hacer, porque durante nueve años hizo un infierno la vida de mi hija", denunció y agregó: "La tranquilidad tendremos recién cuando esté preso, y mi hija pueda salir con vida de esta situación".

El último parte médico de la jornada generó esperanzas en la familia. Los médicos creen que su cuerpo va a responder al tratamiento después de las multiples cirugías hechas sobre los organos vitales afectados. "Son puntazos muy profundos y dañinos, dijeron que va a ser un proceso lento pero que ella es joven y eso le va a dar fuerzas para reponerse", subrayaron.