Banco de Sangre pide donaciones por fin de año

viernes 23 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación emitió un llamado a los donantes de sangre de todo el país. “Se aproximan días en los que los requerimientos de sangre para los pacientes aumentan y se necesita asegurar el stock en todo el territorio nacional para que puedan realizarse las cirugías programadas y para la asistencia de todos los pacientes que necesiten transfusiones”, señaló la directora de Medicina Transfusional nacional, María Susana Pisarello.

El pedido se replicó en Misiones teniendo en cuenta que en esta época del año se reduce la donación, pero no la demanda.

“Históricamente siempre desciende la donación para esta fecha, porque la gente está más abocada a otra cosa, como el festejo de la Navidad, las compras, y por eso, sumado al calor, le cuesta al donante acercarse”, contó a El Territorio Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre de Misiones.

Y agregó: “En período de vacaciones pasa lo mismo y creemos que se da por el calor que tenemos en la zona y también porque la gente sale de vacaciones. Pero acá en período de receso se trabaja igual, estamos atendiendo todos los días de la semana”.

Para sostener el stock, en los últimos días realizaron colectas en distintos puntos de la provincia y seguirán en los días siguientes. Es que la situación varía minuto a minuto y por más que se realicen previsiones, el escenario es cambiante.

Para graficar la situación explicó que el fin de semana pasado tenían un stock bueno y quedaron con un nivel crítico por la elevada demanda que hubo para diversos pacientes.

“Le pedimos a la gente que se acerque a donar porque siempre hay gente que necesita, pacientes pediátricos, siniestros viales, patologías de todo tipo, embarazadas que vienen bien y en el parto tienen un desprendimiento placentario y de golpe tenés que pasarle un montón de unidades de plaqueta o glóbulos rojos, los politraumatizados, accidentes laborales. Si la gente entiende que donando lo que uno tiene en vida ayuda a otro, va a tener una alegría de decir ‘yo ayudé a alguien’. Esas cosas son las que tienen que movilizar para venir a donar. Siempre y todos los días se necesita, no es que un día no se necesita”, señaló Suárez Romanazzi.

Donante voluntario

Para la donación en la provincia existen tres puntos fijos: el Banco de Sangre Central que funciona dentro del Parque de la Salud, en la esquina de las avenidas Cabred y López Torres; en el Hospital Samic de Oberá y en el Hospital Samic de Eldorado.

“La provincia de Misiones desde un tiempo a esta parte no tiene más un programa de reposición sino de donación voluntaria y altruista y la gente entiende bien eso. Siempre tratamos de volcar la idea de que la sangre le espere al paciente y no el paciente a la sangre. Así que este año trabajamos muy bien, seguimos con el programa de colecta externa, plasma de donante seriado y en el banco de tejidos realizamos el procesamiento de córneas donde implementamos unas gotas para uso oftalmológico como ojo seco y otras patologías que nos están mandando muchos pacientes desde el hospital”, detalló el especialista.

Además comentó que el promedio diario de donantes en Misiones es de 40 personas, pero lo ideal sería poder llegar a 50.

“Nuestro desafío es poder seguir sumando donantes a la lista de convocados, que la gente se acerque. Vamos incorporando a nuestro sistema siempre gente que dona por primera vez y tratamos que esa gente que donó por primera vez vuelva otra vez y se transformen en donantes repetidos, fieles, que donen dos o tres veces al año y llegar a un stock ideal”, dijo al respecto.

Y sostuvo que más allá de las colectas de sangre y plasma, el trabajo que realizan cubre también otras áreas de alto impacto para la salud pública.

“Acá también tenemos un laboratorio de alta complejidad donde se hacen colectas de células madre para trasplante de médula ósea, se hacen diagnósticos de enfermedades oncohematológicas a través de un laboratorio de citología y biología molecular, eso también es la otra pata de nuestra institución que también aporta mucho a la sociedad”, finalizó.



Requisitos básicos para donar

Para donar se deben cumplir ciertos requisitos, como tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, tener buen estado de salud, no tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días, haber descansado por lo menos seis horas la noche anterior a la donación, no estar embarazada, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año ni haber tenido relaciones sexuales ocasionales o de riesgo.

Previo a la transfusión, todas las muestras son estudiadas en el laboratorio.



Dónde acudir

-En Posadas, al Banco de Sangre de Cabred casi López Torres, de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 8 a 12.

-En Oberá, al Hospital Samic de lunes a viernes de 8 a 18.

-En Eldorado, al Hospital Samic de lunes a viernes de 8 a 18.