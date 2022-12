jueves 22 de diciembre de 2022 | 8:24hs.

Cristina Da Silva siguió atentamente durante toda la mañana de ayer los alegatos del fiscal y de las defensas de los acusados. Por momentos se vieron lágrimas que corrían por su rostro, aunque al momento de escuchar la condena para su exyerno, en un instante miró al cielo y supo que luego de nueve años de mucha espera pudo tener justicia por el asesinato de su hija.

Incluso, antes de abandonar la sala de debates, lentamente la mujer se acercó hasta quedar cara a cara con Franco Ramos y con quien tuvo un breve diálogo ante la atenta mirada y expectativa de los presentes.

“Me fui a preguntar ‘por qué lo hiciste’ y él me dijo que fue todo armado, pero yo sé que no fue así. Yo tenía un sentimiento en el corazón que me decía que fue él quien le hizo daño a mi hija. Pero se hizo justicia, que es lo único que yo quería, que mi hija descanse en paz y mi corazón también”, reconoció envuelta en llantos Cristina a este matutino, ya en la vereda del tribunal.

“Le perdono en nombre de mi nieta, porque yo no puedo criar una nieta con odio en el corazón. Porque a pesar de todo es el papá de mi nieta”, comentó la madre quien confió que decidió no llevar al juicio a la hija de Marina ya que iba ser muy fuerte para la pequeña.

Sobre la absolución de Portal y Da Silva, la mujer respondió: “Yo no sabía nada de lo que pasó con ella. Si las pruebas dicen que ellos no tuvieron nada que ver yo confío. No sospechaba tampoco de ellos. Estoy conforme con la sentencia”.

Por último agregó: “Me siento aliviada porque por fin puedo cerrar este capítulo que no se cerraba nunca. Porque no me alcanzaba la plata para pagar un abogado pero le doy gracias a Dios por el fiscal que me tocó y que trabajó muy bien”.

Justamente, antes de retirarse del lugar, agradeció con un sentido abrazo al representante del Ministerio Público Fiscal por su actuación en el debate.

Además de Cristina, en la sala de debates también estuvieron presentes Carlos Alberto Portal, hermano de Juan Portal, como así también otros allegados al imputado. Los hermanos se fundieron en un fuerte abrazo al que también se unió instantes después Alejandro Da Silva, quien ayer contó con el acompañamiento de su esposa, Susana Álvez.