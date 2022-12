Messi y la Copa: récord en Whatsapp de 25 millones de mensajes por segundo durante la final del mundial

El Mundial que consiguió la selección argentina liderada por Lionel Messi sigue rompiendo récords y ahora se reveló que no solo generó la fotografía con más likes en la historia de Instagram, sino que también se registraron números históricos en la aplicación de mensajería WhatsApp.

Así lo anunció Mark Zuckerberg, CEO de Meta y dueño de ambos aplicativos, en una publicación de Facebook. "La publicación de la Copa del Mundo de Leo Messi es ahora la que más me gusta en la historia de Instagram", escribió y agregó: "WhatsApp también alcanzó un récord de 25 millones de mensajes por segundo durante la final".

Además, se compartió que el momento clave donde se registraron más chats en la app fue durante la tanda de penales, la cuál terminó definiendo a Argentina como el nuevo campeón del mundo.

El nuevo récord de Messi en Whatsapp

Si los datos presentados por Meta son correctos, entonces se calcula que durante la final del Mundial entre Argentina y Francia enviaron aproximadamente 225.000 millones de mensajes por WhatsApp.

Esto es considerando que la final duró unos 150 minutos (entre descansos, tiempos extra y tandas de penales), lo que son 9000 segundos en total (y 25 millones de mensajes por segundo), asegura un informe publicado por el Cronista.

En cuanto a la publicación de Messi, el récord se rompió tan solo unos días después de realizada la publicación y al momento de escribir esta nota llegó hasta los 69 millones de "Me Gusta".

La Pulga también batió el récord de la publicación con más likes en la historia de la red social

Messi has passed the world record egg for most likes on an Instagram post of all time pic.twitter.com/JFZedKZc1q