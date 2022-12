Betiana, la azafata obereña que alzó y besó la Copa

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

El vuelo de Roma a la Argentina duró 13 horas y los tripulantes de cabina se ganaron la confianza de los jugadores de la Scaloneta. Allí una obereña tuvo el viaje que quedará inmortalizado y por siempre como su mejor día de trabajo.

Betiana Zaine (41) trabaja en Aerolíneas Argentinas desde hace 12 años como tripulante de cabina, en el área internacional. La misionera, por lo tanto, tuvo la suerte de poder acompañar en el regreso del país a los campeones del mundo.

En su charla con El Territorio, Betiana explicó cómo se dio la oportunidad de viajar con la Selección.

La obereña también tuvo su foto con el mejor jugador del mundo y capitán de la Selección.

El plantel se bajó del avión ayer por la madrugada e inició la primera caravana rumbo al predio de AFA. AP

“Estos son vuelos especiales, que fueron saliendo a medida que el equipo fue ganando. La compañía empezó a colocar más frecuencias y este último era el que nos quedaba. La empresa, entonces, preparó el vuelo y fue una tripulación elegida así que me siento afortunada y agradecida”, explicó.

Zaine se enteró un día antes de que acompañaría a los jugadores y sostuvo que desde ese momento no durmió, pero que ya es momento de bajar la emoción.

“Llegamos a las 2 de la mañana (del lunes). Ahora tengo unos días para descansar porque me enteré un día antes del vuelo que viajaría, estoy prácticamente sin dormir”, mencionó.

Es la primera vez que le tocó acompañar a deportistas consagrados y tuvo la fortuna que ese viaje sea junto a la Albiceleste campeona del mundo, después de 36 años.

Por otra parte, también indicó que no tiene recuerdos del mundial México 1986 al ser muy pequeña: “En el 86 era una niña, así que esto es algo que no me voy a olvidar jamás, quedará grabado por siempre”.

Durante el tiempo de vuelo hubo una convivencia donde existió respeto y profesionalismo. Eso fue el punto principal para que los tripulantes se ganen la confianza, logrando así compartir buenas historias.

“Llegó un punto en el que estábamos todos relajados y pudimos escuchar la experiencia de ellos, hablar personalmente. Son buena gente y copada, Leo Messi es el más grande que hay”, afirmó Betiana.

Además, la obereña logró levantar la copa. “Durante el vuelo todos se sacaron fotos, la copa andaba de mano en mano y me tocó en un momento. No lo podía creer, fue como tocar el cielo. Lautaro Martínez me la pasó. La foto que tengo besando la copa me la sacó el Toro, increíble”, contó feliz.

En las fotografías se ve a los jugadores preparando fernet, a lo que Zaine mencionó: “Claro que se iban a preparar su fernet, si son campeones del mundo, estaban autorizados”.

Además de felicitar a los futbolistas y sacarse fotos, la tripulación pudo hablar de otras cosas de la vida. “Hablamos del horóscopo, de la familia y de lo que iban a comer cuando llegaban a sus casas”, contó.

Betiana finalmente no pudo esconder la emoción que le generó vivir esa gran experiencia en su trabajo. “Mucha emoción corre por mis venas, es el primer vuelo tan emocionante, es irrepetible, quedará en el top uno”, concluyó.



La carta de Lionel al pueblo

Antes de salir a recorrer las calles Messi publicó en sus redes sociales un video y una emotiva carta de agradecimiento a todo el pueblo argentino.

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría”, arrancó Leo, con imágenes suyas de chiquito en las que contaba su ilusión de jugar algún día con la celeste y blanca.

“Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final” agregó Messi.

Chape. La tarde dio para todo; inolvidable para cada argentino.

Todos copados. Dos panorámicas de la ciudad de Buenos Aires.

Papu Dance. Alejandro Gómez y Enzo Fernández se animaron a recorrer la ciudad en helicóptero.

Buen día! El posteo de Messi y Otamendi en sus cuentas de Instagram.