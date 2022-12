Estudiante arrollada fue operada y sigue en terapia intensiva

jueves 08 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

La estudiante atropellada junto a su novio el último sábado sobre la ruta costera 2 en Panambí permanece en estado crítico, internada en el hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Se trata de Gisela Báez (19), alumna de la Epet 41, quien sufrió la amputación traumática de parte de la pierna izquierda como consecuencia de la violencia del impacto que sufrió la moto en la que viajaba como acompañante.

Fueron chocados de atrás por un menor de 16 años que, alcoholizado y excedido de velocidad, circulaba al mando de un Volkswagen Gol. Gisela había participado en su fiesta de egresados junto a su pareja y poco antes de las 6 de la mañana regresaban a sus casas cuando sucedió la tragedia.

La joven se llevó la peor parte por lo que además de la amputación del miembro inferior sufrió múltiples traumatismos, por lo que fue internada inicialmente en el hospital de Oberá. Una vez estabilizada se decidió la derivación al nosocomio capitalino, el sábado a la tarde.

En comunicación con este medio, la familia de la joven lamentó que “el cuadro de salud de Gisela es muy grave, los médicos hacen lo que está en sus manos para que reaccione pero dijeron que mucho depende de un milagro”.

Si bien están separados, tanto el papá como la mamá de la estudiante se turnan por el momento para acompañar la internación en Posadas.

Luego de recibir el parte médico diario, las novedades no son para nada alentadoras. “Está muy grave. Volvieron a amputarle la pierna afectada, ahora más arriba de la rodilla y además le están haciendo diálisis porque sus riñones no reaccionan. Tiene un fuerte golpe en la cabeza y uno de sus pulmones está golpeado por lo que no ventila bien”, detalló con angustia la mamá.

“Los médicos dicen que están haciendo de todo para que ella reaccione a los tratamientos que está recibiendo, pero con riesgos altos de que no sobreviva”, lamentó la mujer, dejando expuesta su bronca porque “mi hija está sufriendo y aquel bandido anda suelto, divirtiéndose”. En este contexto el pedido familiar apunta a las cadenas de oración por la salud de la estudiante.

El siniestro vial ocurrió el último sábado en un tramo de curvas y pendientes de la ruta costera 2 -a unos 6 kilómetros del cruce con la provincial 5- en la localidad de Panambí, de donde son oriundos todos los involucrados.

Como el impacto fue de atrás y a mucha velocidad, Gisela, que iba de acompañante en la moto, se llevó la peor parte. El novio, Braian Patiño (20), está internado en el hospital de Oberá en razón de una fractura expuesta en la pierna izquierda, más allá de los golpes. Fue operado y está fuera de peligro.

El menor al mando del auto (Volkswagen Gol) apenas sufrió algunos raspones, salió del habitáculo por sus propios medios y fue rescatado por un conocido que circulaba detrás, en otro coche, dejando abandonados a los heridos.

Según la Policía, fue para llevarlo al médico, pero los familiares de los heridos aseguran que en realidad “lo ayudaron a escapar y con eso atenuar el nivel de alcohol que tenía en sangre”. Se espera el resultado del dosaje sanguíneo aunque desde la fuerza informaron que presentaba “aliento etílico”.

“Le arruinó la vida a mi sobrina y a toda nuestra familia. Si sobrevive, porque está literalmente destruida de la cintura para abajo, tendrá secuelas físicas irreparables. Por eso pedimos a las autoridades que este crimen no quede impune solamente porque el acusado es menor. Hagan también responsables a los padres por haberle entregado el auto a su hijo borracho de 16 años que dejó a una joven llena de sueños al borde de la muerte”, aseguró el lunes Marisa Báez, tía de la víctima.

Tanto los familiares de Báez como de Patiño adelantaron que desde los próximos días van a movilizarse en la localidad “hasta que haya justicia porque el responsable debe pagar”, y en ese plano apuntarán el reclamo a un servicio más eficiente de la ambulancia “porque casi se desangraron esperando y tardó más de una hora en asistirlos” y también la implementación de controles viales por parte de la Policía.