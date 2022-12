Reflexión poco sesuda

jueves 08 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Si estás adentro del agua, no sentís la transpiración. Esa idea, con el meme del muchacho que se toca la sien, describe bastante lo que tanta gente hizo en la tarde de ayer, el día que habitualmente corta la semana, pero que el doble feriado de hoy y mañana convirtió en el último día laboral de muchos (¿miernes, se podría decir?). Como sea, cuando la temperatura sube tanto en el espacio diurno y baja poco y nada en el nocturno, no tiene sentido esperar una reflexión profunda. Menos en las boyadas aguas de El Brete. Ni sesuda, porque igual se suda. Mejor ir a lo seguro, como el meme en el que usted no puede ahora dejar de pensar.