Se disparan las estafas en las operaciones de compra-venta en redes

jueves 08 de diciembre de 2022 | 6:07hs.

Desde su aparición, las redes sociales se presentaron como una herramienta que simplifica distintos aspectos de la vida, sin embargo, también son una trampa que utilizan delincuentes para llevar adelante sus artilugios.

Desde hace un tiempo, son cada vez más las personas que venden productos usados o nuevos de manera online y suelen ser víctimas de estafas de supuestos compradores mediante engaños: dicen haber transferido dinero de más a la cuenta del vendedor y lo llaman después desesperados pidiendo que se les devuelva el dinero. Incluso les mandan captura del comprobante de la operación.

Si bien hay quienes están más atentos y ya conocen los mecanismos de estafa, hay otras personas que caen y terminan perdiendo mucho dinero.

Un sitio popular es Marketplace de Facebook, una plataforma gratuita y fácil de usar que permite a los usuarios buscar productos y filtrar de acuerdo a la zona geográfica en la que se localizan, lo que facilita la entrega.

Daniela H., que estaba vendiendo su heladera en Marketplace, fue casi estafada por un hombre mediante este mecanismo. El supuesto comprador la contactó y pidió mudar la negociación “para que sea más cómoda” a WhatsApp.

“Mi mujer te acaba de realizar el pago, me avisás una vez que lo tenés en cuenta y concretamos bien el horario para pasarlo a buscar”, fue el audio que recibió.

A los minutos comenzó a recibir varias llamadas y otro audio con voz desesperada, casi en llanto: “Por favor, atendeme”.

La voz era de un hombre con una clara tonada cordobesa, le dijo que su mujer se había equivocado y en lugar de transferirle a su cuenta los 50 mil pesos que pedía por el electrodoméstico, le había enviado todo su sueldo y ahorros por una suma de 500 mil pesos. Adjuntó a sus mensajes el comprobante de la transferencia.

Sin embargo, Daniela verificó su cuenta y no había recibido ningún monto de dinero. Se dio cuenta entonces de que estaba a punto de ser estafada. Tras ser increpado por ella, el estafador borró sus perfiles en las redes sociales.

Esta joven es sólo una de las tantas personas que fueron objeto de las artimañas de los estafadores.

No perder la calma

“Lamentablemente hay muchos casos, son comunes. La recomendación es que la persona verifique si efectivamente se le realizó una transferencia de un monto de dinero, después que espere con la entidad bancaria que corresponde para hacer la devolución, pero en el 99,9% de los casos son estafas”, sostuvo en diálogo con El Territorio Sandra Ozuna, comisario que está al frente de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones.

Asimismo, detalló que tampoco ningún operador de banco se comunica para guiar y hacer la devolución del dinero. “No hay que desesperarse; esperar a ver si impacta realmente la transferencia, no hay que seguir los pasos de ningún operador del banco, no llaman en ninguna circunstancia, los bancos no tienen operadores comerciales para que te guíen ni mucho menos”, aclaró.

La directora de Cibercrimen de la fuerza sostuvo que comprar y vender productos en las redes sociales es viable y posible si se tienen en cuenta esos pasos y sobre todo no perder la calma ante situaciones que les resulten sospechosas.

Esta es sólo una maniobra que utilizan los estafadores, pero son diversas e ingeniosas las estrategias que buscan para hacer caer a sus víctimas. Desde promociones y premios irresistibles, emails de bancos solicitando datos y hasta usando como mecanismo las populares billeteras virtuales.

Es así que consultada si a esta altura del año se incrementan los intentos de estafa, sostuvo: “Se mantiene igual durante todo el año, lo que pasa es que la gente a esta altura del año está más cansada, saturada y presta menos atención en todos los aspectos”.

Si bien esta es la manera más común de estafa en los grupos de compra-venta o Marketplace, también las personas pueden ser engañadas no recibiendo el producto que compraron o bien, comprando algo defectuoso.

Cada vez más información

A raíz de que día a día se difunde información sobre los datos que se pueden compartir en redes y de cómo los estafadores van innovando en sus maneras de hacer caer a sus víctimas.

“Empezó a activarse más nuestro WhatsApp y consultan antes de hacer una operación: ¿estoy haciendo bien? ¿Puedo mandar tal cosa de tal forma? Esto en otros momentos no ocurría. La gente pregunta más, habla, se interioriza antes de realizar una transacción, antes la gente mandaba nomás la plata y después recuperar el dinero costaba muchísimo”, había indicado Ozuna a este medio hace unos meses por el incremento de las consultas de las personas antes de realizar alguna operación que le resulta sospechosa.

El área de Cibercrimen de la Policía cuenta con dos líneas donde los misioneros pueden escribir o llamar para sacarse las dudas: 4447618 (fijo) y 376-4685177 (WhatsApp que está disponible las 24 horas).

Las denuncias en caso de ser víctima de estafa, sin embargo, deben hacerse personalmente en la comisaría más cercana o bien en la oficina de Cibercrimen (Santiago del Estero casi Buenos Aires).