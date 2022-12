Primer año de cursado de lengua de señas en Jardín América con gran repercusión

martes 06 de diciembre de 2022 | 10:03hs.



El propósito de acompañar a los sordos, aquellos que no pueden expresarse con el habla al no poder oír, se comunican con la lengua de señas, herramienta vital en la sociedad que está en auge y cada vez mas personas se animan a conocer mas al respecto para entablar una conversación con alguien que no puede escuchar.

En Jardín América en la tarde de ayer se hizo el cierre de cursado en el Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad y las clases estuvo a cargo de la Fundación Ñande Reko Ha. En el lugar se hicieron presentes Laura Rodríguez, presidente de la Fundación, Silvana Rivas, secretaria, Carlos Suárez, intérprete de lengua de señas Argentina y Fernando Murúa, quién dictó las clases en el municipio.

En el predio los chicos que arrancaron con el curso este año recibieron sus respectivos diplomas al haber concluido el nivel básico, para el próximo año tendrán el nivel intermedio y luego el avanzado. En total fueron 14 personas quiénes se capacitaron en el corriente año y uno de los que se presentó fue Nahuel Pettersen, un joven que contó al diario por qué decidió asistir. "Había visto una publicación en Instagram, decía inscripciones abiertas y me anoté, sorprende ver como hay gente que no sabe de estas posibilidades o no se interesa aunque también toma cada vez mas rigor saber la lengua de señas".

Incluso Pettersen precisó que siempre le interesó saber sobre el tema al no poder comunicarse con una persona que no escucha o no saber como proceder en ese monento, por tal motivo vio que era el momento indicado como para adquirir conocimientos con el firme propósito de continuar con el curso, mientras tanto puede entablar una charla con una persona que no tiene la posibilidad de escuchar.

Los integrantes de la Fundación hicieron hincapié que es una herramienta vital, invitaron a toda la comunidad a que se animen a aprender y también pueden asistir personas que no oyen para conocer mas y poder comunicarse con la comunidad.