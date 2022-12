Premian a doctora en historia oriunda de Puerto Rico

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

“Me siento honrada y agradecida”. Así resumió la doctora en Historia María Cecilia Gallero su emoción horas antes de recibir el Premio Houssay 2022 por su aporte al sistema científico-tecnológico nacional, distinción que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

La investigadora reside en Puerto Rico y sus líneas de trabajo abordan la migración y colonización en Misiones y la región, la historia social y procesos de poblamiento, la territorialidad, la identidad y relaciones inter e intraétnicas, la migración alemana-brasileña y suiza, la historia regional y medioambiental y los procesos culturales en la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.

Gallero además es magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (Unam); doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y participó en la creación del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia (Conicet-Unam) del cual es vicedirectora. Para premiarla se tuvo en cuenta que realizó la mayor parte de su actividad científica en el país.

Honor

“Me siento profundamente honrada por recibir la distinción y, sobre todo, profundamente agradecida a quienes me acompañaron en este camino, a mi familia, mis profesores y guías en distintos escalones de mi formación, y a los colegas y alumnos con quienes comparto actualmente la investigación. Es un honor y un compromiso a futuro recibir el máximo galardón del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”, agregó Gallero que hoy recibirá la condecoración en una ceremonia en la que también se le otorgará una medalla, un diploma y un reconocimiento dinerario. Del evento que se hará en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires participarán el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

En una entrevista reciente con este medio al presentar la reedición del libro “Con la patria a cuestas” sobre la inmigración alemana-brasileña en la colonia Puerto Rico, la autora explicó: "Me intrigaba saber por qué se hablaba tanto en alemán -en la zona-, entonces lo que traté de hacer fue ver cómo se había producido esta inmigración, cuáles habían sido los pasos, cómo se había dado el poblamiento en la colonia Puerto Rico que, aclaro, abarcaba cuando se la pensó todo lo que es Capioví y actualmente Ruiz de Montoya”.

Y continuó: "Esta fue mi tesis doctoral, la tuve que defender y pasar todos los trámites burocráticos que implica un doctorado y después vino el decidir hacer el libro, la primera edición salió en 2009 y el nombre hace referencia a una canción de la banda RP-2000 que es 'Sin patria'. Cuando escuché esa canción dije 'no es sin patria, tienen la patria a cuestas' y me puse a buscar si realmente había libros ya publicados con ese título y no había nada, entonces ahí salió el título. No es que están sin patria, sino que al contrario, la llevan siempre puesta, la tuvieron que abandonar, tuvieron que emigrar, pero la tienen a cuestas".

En el mismo evento de premiación de esta tarde, también se reconocerá a investigadores de las ciencias de la salud, de ingeniería, arquitectura e informática; de ciencias y tecnologías ambientales y ciencias humanas y se le otorgará la distinción de Investigadora de la Nación Argentina a la doctora Andrea Gamarnik por sus contribuciones sobre la biología del virus del dengue.

Además, Gamarnik junto a su equipo de trabajo, entre los que se encuentran el virólogo molecular misionero Diego Ojeda, desarrolló el primer kit nacional para medida de anticuerpos contra el coronavirus, que se distribuyó en todo el país.