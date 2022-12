jueves 01 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, mostró satisfacción por el rendimiento de su equipo en la victoria ante Polonia (2-0) y expresó su molestia por volver a jugar el próximo sábado ante Australia por los octavos de final.

El entrenador entendió que “no están dadas las condiciones” para disputar un partido eliminatorio a menos de 72 horas de definir el grupo C.

“Me parece una locura. Si fuimos primeros, podríamos haber tenido un día más de descanso. Ahora son la 1 de la mañana (en Qatar), mañana (por hoy) recuperamos y tenemos sólo el viernes para preparar el partido”, cuestionó.

Scaloni dijo que recién hoy analizará “las imágenes” del siguiente rival, algo que no hizo previamente en detalle por su idea de “ir partido a partido”. De todos modos, consideró que Australia será “un rival difícil como todos” y puso como ejemplo la derrota ante Arabia Saudita en el debut.

“El que piensa que en el fútbol de hoy existe un partido accesible se equivoca”, advirtió antes de bajar la euforia por el resultado.

“No somos candidatos a nada ni favoritos a nada. Vamos a dar pelea. Es totalmente errado pensar que vamos a ser campeones por haber ganado. Jugamos un buen partido, es importante, pero nada más”, afirmó.

“No era fácil, había que jugar y ganar contra un equipo al que le valían dos resultados para clasificar, como al final sucedió. Interpretamos el partido de una manera correcta y los jugadores hicieron un partido muy completo”, valoró.

El entrenador dispuso cuatro cambios en relación al anterior juego ante México y los futbolistas que ingresaron (Cristian Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernández y Julián Álvarez) jugaron en gran nivel.

“Hay 26 que pueden jugar”, resumió con simpleza. “Hace un tiempo el equipo salía de memoria pero sufrimos cambios, lesiones, jugadores que llegaron en diferente ritmo y siempre pensamos en el bien colectivo”, justificó.

Scaloni no se sorprendió por el bajo nivel de Polonia, que atribuyó más al “merito” de su equipo que a fallas del seleccionado de Robert Lewandowski. “No permitimos que tuvieran espacios para la contra”, puntualizó.

Finalmente, el entrenador argentino contó que al delantero Ángel Di María, reemplazado en el segundo tiempo, “se le puso duro el cuádriceps”, por lo que decidió el ingreso de Leandro Paredes. “No vale la pena arriesgar, tenemos muchas variantes en el equipo”.

Con el único que no rige ese criterio, explicó, es con Leo Messi: “Si no me lo pide, no lo saco”, concluyó.



“Messi es quien maneja el barco”

El volante del seleccionado argentino Rodrigo De Paul resaltó que “de la mano del capitán (Lionel) Messi, quien maneja este barco” el equipo intentará “llegar bien alto” en el Mundial de Qatar.

“De la mano del capitán Messi, quien es el que maneja este barco, intentaremos llegar lo más alto posible, porque todo el grupo está convencido de lo que tenemos que hacer, de cómo debemos jugar, así como lo hicimos esta vez”, indicó De Paul.

“Durante los 90 minutos el seleccionado mostró un gran juego, creo que pese a terminar el primer tiempo 0 a 0, el equipo no se confundió, que el camino a seguir era como lo hicimos en esa etapa”, sumó en su análisis.

Así fue que siguieron “con ese convencimiento, de cómo se había preparado el partido” y que por “suerte se vio a una selección muy sólida”, consideró.

“Tuvimos un estilo durante todo el partido. Por eso estoy feliz y todos nos sentimos cada vez más cómodos para avanzar en nuestro objetivo”, sentenció De Paul.



UNO X UNO

Emiliano Martínez (5): Pasó desapercibido. Sólo apareció en el partido para descolgar algunos centros aislados y jugar con los pies en algunas salidas.

Nahuel Molina (6): Volvió el lateral derecho que necesitaba el equipo. Asistencia para el gol de Mac Allister y buenas apariciones en ataque. También impasable en defensa.

Cristian Romero (8): Impecable partido del zaguero cordobés. Bien de arriba y de abajo. Anuló a Lewandowski. De yapa inició la jugada del primer gol.

Nicolás Otamendi (8): Extraordinario nivel del experimentado de la defensa. Le ganó todos los duelos a Lewandowski. El más parejo del equipo en los tres partidos.

Marcos Acuña (6): Buena actuación porque siempre fue opción en ataque y también colaboró en defensa. Le faltó precisión para resolver algunas situaciones. En el segundo tiempo recibió la tarjeta amarilla y fue reemplazado.

Rodrigo De Paul (6): Empezó errático con los pases como en los partidos anteriores pero desplegó una faceta descomunal en defensa con despliegue y sacrificio. Es imprescindible para el equipo.

Enzo Fernández (8): Nuevo partido consagratorio para el mediocampista en su debut como titular. Empezó un poco nervioso pero después se soltó y todas las jugadas en ataque pasaron por él. Bien ubicado para la recuperación y sin cometer faltas. Coronó su actuación con un gran pase a Julián Álvarez y se fue ovacionado.

Alexis Mac Allister (8): Otra de las grandes apariciones del ciclo. Asumió con naturalidad la titularidad y en su décimo partido en la selección se dio el gusto de abrir el marcador. En el primer tiempo también le dio una buen asistencia a Julián para dejarlo mano a mano.

Ángel Di María (7): El jugador que más desnivela en el ataque tanto por el sector derecho como por izquierda. Casi hace un gol olímpico en el primer tiempo y en el inicio del segundo estuvo como partícipe del gol de Mac Allister. Antes de ser reemplazado en el complemento tiró un lujo en el sector de la banda derecha que levantó a todo el público.

Lionel Messi (7): El 10 tuvo un partido contrariado. En el primer tiempo generó muchos ataques con pases y gambetas. El penal fallado sobre el cierre del primer tiempo no opacó su partido pero se lo notó fastidioso por no haber podido marcar y perder el duelo personal con el arquero polaco.

Julián Álvarez (8): El autor del gol que selló la victoria con un remate inatajable al ángulo. Se pudo sacar la bronca por las situaciones previas que había fallado. Ahora será difícil sacarlo del equipo. Mostró mucho sacrificio a la hora de presionar en campo contrario.

Leandro Paredes (5): Entró por Di María para ordenar el mediocampo y permitió que Enzo Fernández jugara más suelto y explotara con su velocidad.

Nicolás Tagliafico (5): Ingresó bien en el partido y generó interesantes ataques por la banda izquierda. Hasta tuvo la posibilidad de marcar cuando se la picó a Szczesny pero la definición le quedó corta.

Lautaro Martínez (-): El Toro está en mala racha, perdió la titularidad y sobre el final se perdió un claro mano a mano con un remate desviado.

Germán Pezzella (-): Reforzó la zaga central para formar la línea de cinco.

Thiago Almada (-): El jugador que entró sobre el final por la lesión de Joaquín Correa cumplió el sueño de debutar en un Mundial.