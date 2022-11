"El diálogo es la única herramienta que tenemos para solucionar esta situación"

martes 29 de noviembre de 2022 | 12:35hs.

Calles y avenidas se encuentran obstaculizadas impidiendo el libre tránsito debido a una protesta que mantienen taxistas en la ciudad de Posadas. El reclamo es por el descontento que existe tras la aprobación de una ordenanza en la última sesión ordinaria concretada por el Concejo Deliberante local.

Horacio Martinez, presidente del Consejo Deliberante de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: "La protesta es de un grupo que pertenece a una asociación de propietarios que tiene su origen en una de las tres ordenanzas que hemos sancionado en la última sesión. Como cuerpo deliberativo y como parte del gobierno municipal siempre nos interesa el bien común y que todos los servicios que se prestan en la ciudad funcionen de manera óptima entendiendo que se han actualizado las tarifas de taxis".

"También se ha sancionado la primera ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas electrónicas vinculadas al servicio y entendemos que va a beneficiar mucho a la actividad y finalmente hemos sancionado una nueva ordenanza marco general de taxis ya que la anterior tenía ya más de dos décadas y es esta última ordenanza es la que genera el conflicto que es la prohibición de transferir las licencias que siempre fue potestad y propiedad del municipio", detalló.

El presidente del Concejo resaltó que lo que se hizo fue formalizar la prohibición, "al ser propiedad exclusiva del municipio no se puede transferir algo que no te pertenece y que solo te fue concesionado y esto es lo que ha ocasionado el rechazo de esta asociación que no representa el universo total de la actividad de taxi y que ha ocasionado tanto inconvenientes para los posadeños".

"Esta ordenanza data de dos años y medio, lapso en el que se convocaron a todos los sectores para tratar de dar las respuestas que abarquen la totalidad de los aspectos que implica esta prestación del servicio y entendemos que es la única forma de superar las diferencias. Nosotros entendemos que el diálogo y únicamente el diálogo es la herramienta que tenemos en democracia y en pleno funcionamiento de las instituciones para terminar con esta situación, no así la violencia tanto de hecho, como de palabras o estas medidas que perjudican a todos", refirió.

El edil también agregó que el día de ayer, lunes, el ejecutivo municipal se reunió con representantes de este grupo por espacio de más de dos horas "para tratar de que entiendan cuál es el sentido de esto, que no es otro que el de poner fin a un circuito informal que se generó alrededor de la venta, compraventa de licencias que nunca estuvo permitido. La ordenanza establece un plazo para regularizar todo tipo de trámites que es de seis meses a partir de la puesta en vigencia".