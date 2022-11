Licitaron obras de canalización del arroyo Ramón Ayala de Iguazú

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad viajó ayer a Puerto Iguazú y allí llevó adelante la apertura de sobres para el llamado a licitación para el desarrollo de la obra de canalización del arroyo Ramón Ayala, además de trabajos sobre la avenida Hipólito Irigoyen, que permitirán encauzar las aguas de las vertientes de la zona para luego repavimentar la avenida.



La actividad fue encabezada por el gobernador y contó con la presencia del presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Sebastián Macias; el intendente de la localidad, Claudio Filippa; y el subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación, Nicolás Rittaco.



La canalización del arroyo Ramón Ayala es una de las obras clave que se ejecutarán en la localidad, que brindará soluciones a más de 300 familias de Villa 14, uno de los barrios más antiguos de Puerto Iguazú. También se incluye 180 cuadras de asfalto.



Fueron dos empresas las que se presentaron al concurso público, se precisó.



Además, la canalización del arroyo permitirá conectar las calles Urú y Mensú a la avenida Hipólito Irigoyen, que actualmente es imposible ya que no cuentan con puentes sobre el arroyo.



“Estas obras quizás serán invisibles para la comunidad, pero son obras de carácter social. Son 300 vecinos que, en vez de hacer cinco cuadras, tendrán salida directa a la avenida Hipólito Irigoyen. Y no sólo eso, este proyecto es la solución para varios vecinos que sufrían inundaciones”, resaltó el gobernador.



Por su parte, el alcalde Filippa consideró que “las obras que se están ejecutando marcarán un antes y un después para Puerto Iguazú. Dejaremos de ser pueblo y seremos ciudad. Estoy muy agradecido por todas las obras que vienen desde la Provincia para mejorar Iguazú”.



Asimismo, durante su discurso Herrera Ahuad detalló una serie de obras que se ejecutan actualmente. Allí enumeró entre las más importantes las relacionadas a la circulación vial con la concreción de 700 cuadras de asfalto desde febrero del 2021 hasta la fecha y las obras en las tomas de agua que están ejecución en su ultimo tramo. Además se refirió a la instalación de un segundo trasformador en la estación en las 2.000 Hectáreas, las obras de electrificación subterránea desde el cruce hasta la ciudad y el avance de la calle paseo de la avenida Brasil.



Además, anunció la instalación y puesta en funcionamiento en aproximadamente 20 días de cámaras de seguridad, la entrega de camiones cisternas para Imas y la Municipalidad y la reparación y puesta en funcionamiento de las aguas danzantes del Hito de las Tres Fronteras.



“Yo quiero aprovechar para decirles que a Iguazú lo vamos a sacar adelante todos juntos, tenemos que trabajar todos juntos, aceptamos críticas, pero no aceptamos a la gente que quiere que nos vaya mal, porque si a nosotros nos va mal, le va mal a toda la ciudad”, manifestó Herrera.



En referencia a los resultados del último Black Friday, que se desarrolló entre el jueves y el domingo, resaltó que “este Black Friday lo organizamos con el municipio porque fue pedido de ellos. No se acercaron desde la Cámara para pedir para participar. Esta edición tuvo una participación de 300 comercios, la del año pasado fueron 60. Vamos a ir creciendo y si tuvimos errores los vamos a corregir, pero siempre pensando en avanzar. Es más, ya tenemos un pedido para una nueva edición para antes del inicio de las clases el año que viene”.



Tras el acto de apertura de sobres, el mandatario misionero recorrió obras en Puerto Iguazú, como la avenida Brasil, la rotonda del barrio San Lucas conocida como la rotonda de Junco y la avenida Libertad, con una visita a la Escuela 954.



Luego junto a Ricotto partióhacia la localidad de Comandante Andresito para continuar con la agenda oficial, con la entrega de maquinaria vial en el playón de la Terminal de Ómnibus.