Hazard apuntó contra Alemania por su gesto

viernes 25 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

La selección alemana fue una de las grandes protagonistas de la primera fecha del Mundial de Qatar, no sólo por su inesperada derrota contra Japón 2-1, sino además por su postura contra Fifa y la organización al no poder lucir un brazalete en apoyo a la comunidad LGTB+, una comunidad reprimida en la nación árabe. Ante esto, quien opinó fue Eden Hazard, una de las grandes figuras de Bélgica, que disparó duro contra los jugadores germanos. “Después perdieron el partido. Hubieran hecho mejor en no hacerlo (el gesto) y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estoy aquí para enviar un mensaje político. La gente es mejor para eso. Queremos estar centrados en el fútbol”, dijo Hazard.