Las exportaciones argentinas alcanzaron en octubre nuevos máximos históricos

martes 22 de noviembre de 2022 | 18:58hs.

Las exportaciones argentinas totalizaron en octubre US$ 7.901 millones y alcanzaron así nuevos máximos históricos para este mes, impulsadas por mayores ventas de productos de origen agropecuario, minerales, combustibles y automóviles, informó la Cancillería.

En el décimo mes del año, las ventas al exterior fueron más de US$ 1.000 millones superiores a octubre de 2021, remarcó la cartera diplomática en un comunicado.

En los primeros diez meses de 2022, el total exportado sumó US$ 75.144 millones, acumulándose un superávit comercial de US$ 4.406 millones.

Así, entre enero y octubre se exportaron USD 10.000 millones más que en todo 2019, y se alcanzó un nuevo máximo histórico, resaltó también la Cancillería.

En ese período, las exportaciones crecieron 15,3% respecto a enero-octubre de 2021 y superaron en 7,1% el récord previo de igual período de 2011, añadió el informe.

A nivel productos, en octubre se destacan las mayores exportaciones de porotos de soja, aceites de petróleo y carne bovina congelada deshuesada, así como vehículos automóviles, harina y pellets de soja, biodiesel, carbonato de litio y aluminio entre los bienes industriales.

El incremento de 563,5% de porotos de soja, refleja los resultados del “Programa de Incremento Exportador” destinado a promover la comercialización de soja y sus derivados, destacó la Cancillería.

En lo que va de 2022 aumentaron los valores exportados de todos los grandes rubros: las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron el valor más alto desde 2013 (US$ 19.263 millones), las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA, US$ 27.899 millones) y los Productos Primarios (US$ 21.116 millones) registran niveles récord, mientras que los Combustibles y Energía (CyE, US$ 6.866 millones) marcaron el mayor valor desde 2008.

Los principales mercados de exportación en los primeros diez meses del año fueron Brasil (13,9%); China (9,1%); Estados Unidos (7,8%); Chile (5,5%); India (5,1%); y la Unión Europea, como bloque, fue destino de 12,3% de las exportaciones de enero-octubre de 2022.

Cancillería destacó estos datos tras conocerse el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el intercambio comercial de octubre, que dejó un superávit de US$ 1.827 millones, producto de ventas al exterior por US$ 7.901 millones e importaciones por US$ 6.074 millones.