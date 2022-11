Ricardo, el pionero de Gobernador Roca que tiene la misma edad que el pueblo

martes 22 de noviembre de 2022 | 11:32hs.

Un año después de que se fundara la localidad de Gobernador Roca -22 de noviembre de 1933- nació Ricardo Koncerewicz: 30 de agosto de 1934. Sus padres llegaron de Europa unos años antes y formaron parte del grupo de colonizadores de la localidad. Ricardo, con una lucidez plena y muy buen humor recordó sus años de infancia como una etapa dura y de mucho trabajo. Cuando terminó la escuela primaria se quedó a trabajar en la chacra y, en diálogo con El Territorio explicó sus sensacione. “Siempre vivimos en el mismo lugar, ahora la casa quedó sobre la ruta con el local comedor, pero antes aquí era todo de tierra, el pueblo era chiquito y muy de vez en cuando pasaba un auto, al punto que mis hermanos y yo (éramos 8) cuando jugábamos solíamos acostarnos porque muy poco pasaban los autos”, recordó con brillo en los ojos, como quien recuerda los tiempos felices.

La madre de Ricardo era rusa y el padre polaco. En su casa no se hablaba el castellano y tal es así que cuando comenzó la escuela le costaba mucho el español, pero lo fue aprendiendo con el tiempo. Ricardo agregó que sus padres muy jóvenes se casaron en Polonia y vivieron a Argentina escapando de la Gran Guerra. “Vinieron en barco, estuvieron en varios lugares cercanos y finalmente se afincaron aquí”, dijo.

El pionero comentó además que se casó con Rita (84), con quien ya cumplió 64 años de casados. Con mucho humor comentó que la conoció “un sábado de Gloria. Yo iba caminando frente a la iglesia y ella me cruza y me dijo que yo le gustaba, desde ese día no nos separamos más”, expresó Ricardo. Él también comentó que en esa época poco y nada se recurría a comprar víveres, todo se producía en la chacra y trabajaba toda la familia: “Hoy ya se ha poblado todo, muchos han vendido sus chacras, esas zonas se lotearon y se han poblado, el pueblo ha crecido mucho, está lindo ahora, hay mucho progreso”, aseguró.

En tanto, Rita destacó la importancia de la unión familiar, los años juntos y el trabajo juntos. “Hemos trabajado la tierra, pero también nos dedicamos al comercio, tenemos un bar comedor en el que aún hoy trabajamos, a él le gusta trabajar, esa actividad lo mantiene bien, la gente lo quiere mucho y la verdad que creo que eso hace que siga tan bien como anda”, expresó la esposa del pionero.

La mujer también recordó los primeros años juntos y cuando sus hijos eran una especie de guía turísticos de los visitantes que iban rumbo a Iguazú y pasaban la noche en la gran casa de ellos. “Mis hijos llevaban a los turistas a recorrer las chacras, para que vean de dónde salían los alimentos, era una época hermosa, ahora todo está más a mano, con el progreso vino el asfalto, las señalizaciones de distintos lugares para visitar, pero en nuestros recuerdos quedaron esas épocas. Esas actividades cambiaron por otras que no son menos hermosas”, dijo la mujer.

Juliana, una de las hijas de la pareja pionera, dijo que “a mí me quedaron los valores de vida que ellos nos enseñaron dándonos el ejemplo, nada de mentir, nada de robar, todo tiene que ser justo y esa metodología de vida se traslada a las nuevas generaciones”, en tanto que Marta, otra de las hijas dijo que “rescato mucho la fortaleza, la voluntad, el respeto, el valor al trabajo, no dar los brazos a torcer por más piedras que se presenten en sus caminos, aprender a reconocer los errores y enmendarlos. Yo como docente transmito esos valores que aprendí y sigo aprendiendo de mis padres, porque los niños son multiplicadores de lo que escuchan y ven. Ese es legado que me dejan mis padres”, dijo.

Agustina, una de las nietas de los abuelos , dijo además: “La enseñanza que me dejan mis abuelos es increíble, ya que son personas muy respetuosas, de buen humor, queribles por la capacidad de conservar los valores humanos intactos, desde que me acuerdo los veo trabajando, a esta edad de ellos con algunas limitaciones pero no aflojan, el único día de descanso son los domingos, ese día mi abuelo juega al truco con algunos amigos”.

La pareja tuvo cino hijos, cuatro mujeres y un varón. Uno de los golpes más duros fue el fallecimiento de una de sus hijas a los 38 años, pero la tienen presente siempre. El abuelo fue condecorado en la 11° edición de la Fiesta Provincial de la Mandioca por se uno de los pioneros de la localidad.