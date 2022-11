Hardcore feliz en Misiones

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Icono de la autogestión y columna vertebral del “hardcore feliz”, el ex Fun People regresa a Posadas este 4 de diciembre con un show vespertino en La Bionda junto a Los Rotten y Ninguno.



Nekro, Carlo, BB Kid o simplemente Carlitos Rodríguez, vuelve a Posadas en un show siestero en el que rendirá homenaje a las dos décadas de Okey Dokey, el disco iniciático de Boom Boom Kid, la banda que lo mantuvo feliz cuando decidió el final de Fun People.



Esa tarde en el reducto under de Mitre casi Corrientes, a partir de las 15, lo acompañarán los siempre grunge y animalistas de Ninguno, y los cada vez más internacionales Los Rotten, paladines del Punk HC. Entradas a la venta en That Metal Shop (Jujuy y Santiago del Estero) o a través de www.passline.com.