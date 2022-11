Agenda cotidiana

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Día de la Música. Hoy a las 19, la Escuela Superior de Música de la Provincia de Misiones (ESMu) celebrará el Día de la Música en su auditorio (Colón y Roque Pérez), con un concierto de profesores y estudiantes avanzados. Abierto y gratuito.



Coro. Hoy a las 20.30, el coro de adultos de la Asociación Coral Misiones, a cargo de su maestra de siempre, la señora Beby D’ indio brindará un concierto en honor al Día de la música. Será un repertorio del cancionero popular latinoamericano y algunos clásicos de la música mundial. La cita es en la plazoleta beby D´Indio (Avenida Mitre, entre General Paz y Roque Saenz Peña). Libre y gratuito (se suspende por lluvia).



Boomboom. Columna vertebral del “hardcore feliz”, Boom Boom Kid, el ex Fun People regresa a Posadas este 4 de diciembre con un show vespertino en La Bionda junto a Los Rotten y Ninguno.



Rock. Cabezones se presentará en Posadas el 17 de diciembre. Será en La Bionda (Mitre 2470)junto a los locales Mostro y Estado Vegetativo. Entradas en La Bionda y That Metal Shop.





Muestras



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca Clotilde González de Fernández del Museo Regional Aníbal Cambas y más.



Tensor. En la galería Tensor se exponen nuevas obras de Romi Colman, Textiles para la vida cotidiana. En La Rioja 2066, de martes a sábado de 9.30 a 12, y de 17.30 a 20.30.



Multicultural. Muestra de escultura cerámica Seriecovid de Liliana Suárez Holze. Hasta el 28, de 8 a 20, en el Centro Multicultural de la Costanera. Además en el hall,la muestra Selvática de Clara Polito.



Al paso. En el hall de entrada de la Municipalidad de Posadas se expone Arte al paso, muestra pictórica de Mónica Sánchez, hasta el 22.



Mathot. Oxigeno II y Sinopsis II, de Alberto Mathot, se exponen en ambas plantas del museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí. La visita se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.



Cambas. El Museo Cambas (Alberdi 600, Parque Paraguayo) expone hasta el 6 de diciembre La tradición gauchesca, por Molina Campos y Zavattaro, una muestra con láminas de obras de los artistas. Entrada gratuita.





Teatro



Mujeres. Todos los jueves a las 21.30 en el Cidade (Belgrano y General Paz) Los micros de la B, dirigida por Marilyn Melo Fajardo. Entradas al 376 5-055592.



Comunitario. Hasta el domingo 27 se desarrolla en todo el país “La Semana Nacional del Teatro Comunitario”, nde los grupos de Teatro Comunitario presentarán varios espectáculos teatrales, ensayos abiertos, proyección de audiovisuales, talleres y muestras fotográficas. En la Murga de la Estación se inauguro una muestra fotográfica comunitaria. Y el lunes 28, a las 20.30 se preoyectará ‘Misiones, Tierra Prometida, la primera función’, estreno audiovisual de la obra “Misiones, Tierra Prometida” en su primera función en la ex Estación de Trenes de Posadas, grabada el 9 de Diciembre de 1999. Más info sobre actividades en las redes de La Murga.



El teatro florece. MEl universo teatral continúa propagándose a lo largo y a lo ancho de la provincia con espectáculos libres, gratuitos y para toda la familia. Mañana a las 19, la obra Entre Nos (Grupo Tempo), en la Escuela de Enfermería. Luego, el jueves a la misma hora y en el mismo lugar se verá Más Costanera (En Busca).



Elemental. Hasta el 28 Ciclo Elemental con funciones en el Cidade y en el gimnasio Across. Entradas al 376 4-870845. Además, funciones gratuitas en barrios. Programa en IG @FaunaRoja





Eventos



Cine. El hombre inconcluso, policial dirigido por Matías Bertilotti será la última entrega del ciclo Mandioca que apunta a visibilizar el cine misionero. La función será el miércoles a las 20 en el Imax, con entrada gratuita. Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad de sala.



Urbano. El programa El Ritmo de mi Calle llega a Misiones. El domingo 27 de 9 a las 22 en el Polideportivo Finito Gehrmann. Talleres, charlas, shows y la gran competencia de: Freestyle, Allstyle, Breaking y Hip Hop. El cierre será con Lara91k, Kreiluz y High Quality Crew.



8M. Como parte de las acciones por el Día de la Mujer, la Secretaría de Patrimonio Cultural de Nación, convoca a la realización de un concurso con el objeto de exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias/os. Convocatoria abierta hasta el 4 de diciembre. Más info en cultura.gob.ar.



Fomento a las industrias. El Ministerio de Cultura de la Provincia lanza la convocatoria para el Fomento a las Industrias Culturales Misioneras -FIC 2022-. El programa entregará $120 millones a 100 trabajadores de la cultura de Misiones. La inscripción estará abierta del 5 al 11 de diciembre de 2022. Para participar se debe completar el formulario online a través del sitio web cultura.misiones.gob.ar.