Inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Qatar

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Por primera vez en la historia, un país de Medio Oriente, Qatar, es sede de la máxima competencia de fútbol: el Mundial.



Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, fanáticos de todo el mundo se encontrarán en Qatar, un país que se caracteriza por ser estricto con sus normas.



Con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes, para esta Copa del Mundo, el país tendrá un centro tecnológico en el que usará inteligencia artificial para supervisar y controlar las actividades de los hinchas en cada uno de los partidos. Esto permitirá una mejor organización en un evento que reúne a millones de fanáticos.



El punto estará ubicado en Doha, la capital del país anfitrión, y funcionará durante las 24 horas del día, por lo que estarán trabajando alrededor de 100 técnicos para vigilar lo que suceda con los más de 1,2 millones de hinchas que se esperan en el Mundial.



Para el monitoreo las autoridades dispusieron de pantallas a través de 200 mil unidades integradas, así como de 22 mil cámaras de seguridad distribuidas en los ocho estadios que serán sede.



Desde ahí podrán vigilar el ingreso de los hinchas para operar las puertas, asegurarse que haya agua y mantener encendido el aire acondicionado de los diferentes escenarios, ya que durante esta época del año se esperan temperaturas entre los 25 y 28 grados centígrados, aunque para la inauguración se prevé que esté sobre los 30 grados este domingo 20 de noviembre.



Junto a esto habrá un sistema de reconocimiento facial para ver el rostro de cada uno de los 80 mil aficionados que asistan al Estadio Icónico de Lusail, por ejemplo, donde se jugará la final del torneo el 18 de diciembre.



Las personas que estarán operando este centro de control serán expertos en seguridad cibernética, antiterrorismo y transporte, junto con funcionarios de Qatar y de la Fifa.



Periodista víctima de un robo

Instalada en suelo qatarí, la periodista Dominique Metzger compartió su relato luego de sufrir el robo de su billetera en plena nota.



“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”, dijo la conductora de TN.



Durante el relato destacó la tranquilidad de los uniformados, que les garantizaron que a través de la tecnología, tanto el ladrón como su billetera iban a ser encontrados: “‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenarán a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”, contó.

TikTok transmitirá los partidos del Mundial desde la app

ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, adquirió los derechos de la transmisión del Mundial Qatar 2022.



La compañía confirmó que emitirán los juegos gratuitamente y con resolución 4K. La cobertura será completa y abarca los 64 partidos durante los 28 días que dura la celebración. La parte negativa de esto es que el servicio solo estará habilitado para los usuarios chinos de TikTok.



Hasta el momento, las personas de otras partes del mundo no podrán gozar de esa promoción especial. Para acceder a los juegos en vivo, solo tendrán que escribir “Copa del Mundo” en el buscador.

Spotify suma video podcasts a su app

Spotify da un paso más en su estrategia para incluir los podcasts como una de las ramas de su árbol de contenidos añadiendo la posibilidad de ver a los podcasters que también graben en vídeo sus intervenciones.



Con este nuevo tipo de contenidos consolida la integración en su plataforma de streaming de música de Anchor, plataforma de podcasting adquirida hace dos años y que ha constituido su base para integrar el podcasting junto a la nutrida oferta musical, a lo que habría que sumar también los audiolibros, de próxima incorporación a la oferta de Spotify.