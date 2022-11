Niña de 9 años falleció por un fuerte cuadro de intoxicación con cocaína

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:06hs.

Luego de presentar un gravísimo cuadro de intoxicación durante tres días, una pequeña de 9 años oriunda de Garuhapé falleció ayer por la mañana en el Hospital Samic de Eldorado y los informes médicos realizados en el nosocomio detectaron en su organismo clorhidrato de cocaína.



La Justicia dispuso la realización de una autopsia para confirmar la causal de muerte y determinar -en caso de que sea positivo el hallazgo de dicha droga- en qué circunstancias se produjo su ingreso al organismo.



En este contexto, trascendió un audio de la madre de la niña en el que da a entender que lo sucedido es consecuencia del acoso escolar o bullying.



De acuerdo a los datos que pudo confirmar este matutino con fuentes ligadas a la investigación, el deceso de la pequeña, identificada como Isabelina (9), se produjo ayer a media mañana en el sector de terapia intensiva (UTI) del Samic de Eldorado, en donde la paciente estuvo internada desde el sábado.



Las primeras conclusiones que fueron remitidas a los investigadores sobre las circunstancias de muerte indicaron que fue por un paro cardiorrespiratorio provocado por un proceso de intoxicación.



De todas maneras se precisó que los resultados de los estudios forenses serán determinantes para esclarecer el caso.



Asustados y muy preocupados por reiterados dolores estomacales y fuerte malestar general que presentó desde el viernes por la mañana, los padres de la criatura decidieron internar de urgencia a la pequeña en Eldorado luego de previos pasos por la salita del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Garuhapé y la guardia del hospital de Puerto Rico.



Según detallaron los voceros consultados, el sábado los galenos que atendieron a la menor realizaron un estudio del cuadro de situación y que en primera instancia detectó un fuerte grado de intoxicación. Luego, dos exámenes dieron positivo para la presencia de cocaína en el cuerpo de la pequeña.



También se advirtió que, además de los fuertes dolores, presentaba incoherencia a la hora de responder consultas de los galenos.



Aunque se añadió otro detalle que por ese entonces sumó mucho más preocupación en los tutores: se detectaron signos compatibles de abuso sexual, por lo que de inmediato las autoridades del citado centro asistencial eldoradense decidieron alertar mediante denuncia formal a la Policía local. En paralelo, los padres también decidieron radicar la misma presentación ante la comisaría de Garuhapé.



Por cuestiones de jurisdicción y por ser un caso de la mencionada localidad, fue el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico el que tomó cartas en el asunto.



Ante el delicado cuadro de salud de la criatura y la posibilidad de un posible ataque sexual, el juez Manuel Balanda Gómez, titular del citado juzgado, dispuso que una médica legista se trasladara hasta Eldorado para que practique un examen ginecológico a la criatura.



Pero luego de un extenso estudio la profesional interviniente descartó por completo la existencia de un hecho de abuso en la menor.



Luego de la confirmación del deceso de la paciente, y por considerar preliminarmente insuficiente la historia clínica de la menor, el juez Balanda Gómez solicitó la autopsia que se realizaba ayer en la Morgue Judicial de Posadas y cuyos resultados podrían conocerse durante la jornada de hoy.



Inmenso dolor

Los primeros en dar detalles de las horas previas a la intoxicación fueron los padres, de 38 y 48 años de edad, respectivamente. Ambos ayer continuaban muy afectados por el trágico desenlace y por el momento no encuentran explicaciones a lo ocurrido.



El hombre recordó que el jueves su hija estuvo tomando tereré con un grupo de amigas y que esa misma tarde noche la menor acusó un leve malestar estomacal. En cambio, la mujer comentó que los dolores más intensos comenzaron a verse mucho más marcados durante la mañana siguiente.



Por su condición de estudiante avanzada de Enfermería, y ante la posibilidad de que pudiera ser un alimento que le haya caído mal a la niña, la madre reconoció que en dos oportunidades utilizó Reliveran inyectable. Igualmente, el cuadro de salud no mostró mejoras y amplió que en última instancia suministró gotas de la misma medicación.



Fue así que ante la nula efectividad de la automedicación, los tutores decidieron trasladar a la pequeña hasta el Caps local donde minutos más tarde se produjo la derivación a los hospitales de Puerto Rico y Eldorado, respectivamente.



Pesquisas consultadas indicaron que más allá de los fuertes indicios de una presunta ingesta de droga, tampoco se puede descartar la posibilidad de un accidente cerebrovascular u otra circunstancia médica. Para ello, se tomaron muestras de orina y muestras de sangre para avanzar en este último punto.



Sobre el tiempo que puede permanecer la cocaína en el cuerpo humano, en el caso de que sí sea ésta la sustancia detectada en el organismo, fuentes consultadas indicaron que dependerá de los niveles de la cantidad y cómo fue el consumo.



Se precisó que la inhalación produce una curva muy distinta dentro del organismo humano si es por vía digestiva. En esta última ingesta es muy grave el daño intestinal que se produce en el paciente ya que perfora el intestino y puede causar hemorragia y alteración en la consciencia.



Por otro lado, trascendió que cuando la médica legista revisó a la niña ya tenía un cuadro muy avanzado de intoxicación.

Forense descartó abuso sexual

Fuentes médicas consultadas por El Territorio detallaron que la pequeña ingresó al Samic de Eldorado el sábado entre las 10.30 y 11 de la mañana.



La niña llegó hipotérmica, hipotensa y en un “estado comatoso”, con imposibilidad de una respuesta coherente.



Ante la posibilidad de una posible intoxicación se hicieron los estudios correspondientes, que dieron positivo en dos oportunidades para clorhidrato de cocaína.



Con estos resultados, que se conocieron mediante el análisis de la orina, y ante su mala evolución se dispuso a internarla en terapia pediátrica con asistencia respiratoria.



Se amplió que se descartó una enfermedad neurológica y se hizo hincapié en que es la primera vez que atienden un cuadro por intoxicación por cocaína tan grave.



Un médico forense descartó la posibilidad de que la niña haya sido abusada sexualmente.

El duro audio de la madre en el que denuncia bullying a su hija

Horas después de confirmarse el fallecimiento de la niña trascendió un audio de WhatsApp que la madre le mandó al grupo de padres del colegio de la menor.



Se trata de un registro muy duro en el que la mujer, destrozada por la muerte de la niña, denuncia que su hija fue víctima de bullying en el colegio.



“Les aviso que Isabelina no va a ir más a la escuela porque el viernes estuvo con vómitos toda la tarde y el sábado se descompuso. La trajimos a Eldorado, se internó en terapia intensiva y hoy murió”, inicia el registro.



Y sigue con la denuncia: “Gracias a la maestra y a todos los compañeros que le hacían bullying a mi hija, que yo mil veces fui y hablé con la maestra. Mil veces hablé con la directora y le seguían haciendo bullying”.



Sobre el cuadro de su hija, expresó entre lágrimas que la menor “entró con una intoxicación de cocaína que nosotros no sabemos por qué y cómo ingirió. Les comento ya ahora para que todos sepan, para que no inventen cosas que no son”.



La mujer siguió con los señalamientos a la docente y sus “compañeritos” por el acoso escolar que, según ella, era sistemático y no fue atendido como corresponde por las autoridades escolares.



“Así como ustedes le decían gordita, ella iba todo los días a la escuela y hacía todo lo que podía porque también tengo a mi madre postrada. Ella todos los días sufría porque tenía que ir a la escuela, porque decía que la maestra no le quería, que les atendía sólo a los otros y no a ella”, amplió sollozando.



Repitió que no sabe cómo llegó la sustancia a su hija y aclaró que la Justicia investigará “todo y a todos”.



“Gracias a las mamás que me ayudaron y que me apoyaron en esto, en el bullying a mi hija. Pero, como les dije, ya es tarde. Por favor crean a sus hijos cuando les dicen algo, como yo le creí a mi hija, créanles porque sí pasa eso”, solicitó antes de volver a describir otras situaciones y apuntar nuevamente de forma directa a la docente.