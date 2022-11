En Puerto Iguazú continúan con faltantes de combustibles

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Conseguir combustible se tornó un desafío constante en Puerto Iguazú. La situación se repite en las estaciones de servicio de la ciudad, panorama que se reitera desde noviembre del año pasado, con la reapertura de las fronteras terrestres y ante la importante diferencia cambiaria entre la Argentina y Brasil.



En este contexto, pese a la última suba en los precios de los combustibles, que se registró el pasado 3 de noviembre, el faltante de combustibles se siente en los surtidores de la Ciudad de las Cataratas.



Puntualmente, este último fin de semana no se conseguía combustible en algunos de los surtidores. Pese a que las filas de automóviles con patente extranjera disminuyó, al elevarse a 280 pesos el litro de combustible premium para brasileños y paraguayos, hubo complicaciones para llenar los tanques.



Desde las estaciones de servicio consultadas por El Territorio indicaron que casi todos los días llegan camiones con combustibles para realizar la reposición de los productos, pero que los faltantes siguen y dependiendo del día y del producto no duran doce horas para la venta.



Respecto a las filas, confirmaron que la fila de los extranjeros disminuyó considerablemente sin embargo la venta no se redujo, si no que se mantiene en alza.



Asimismo, precisaron que las filas de motocicletas que concurren con bidones homologados para la compra de combustible aumentaron considerablemente, en muchos casos, para revender en el mercado informal.



Hace pocos días, se registro una queja en las redes sociales por parte de los taxistas que exigieron atención preferencial y denunciaban a las personas que se dedican a la reventa, situación que se viralizo en las redes y puso nuevamente en discusión la fila y horario preferencial que había establecido el intendente a finales del año pasado para los trabajadores del volante.