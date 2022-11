Prendió fuego la casa de la ex de su pareja y fue detenida

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Una mujer fue detenida en Posadas acusada de incendiar una casa en el barrio Alberto Fernández. La víctima del hecho, según consignaron fuentes de la Policía de Misiones en la víspera, sería la ex pareja de su concubino.



La sospechosa fue identificada como Sandra R. , de 48 años. Quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Uno, que dirige el juez Marcelo Cardozo.



Ocurrió ayer por la madrugada. Se detalló que la damnificada denunció que se encontraba en Villa Cabello cuando su sobrina, que es además su vecina lindante, le advirtió del incendio telefónicamente.



La mujer expresó que la involucrada se apersonó y ocasionó el fuego de su morada, perdiendo así varios objetos como camas, sillones, vestimentas, entre otros objetos.



Por ello, una comisión se dirigió al lugar y tras una breve recorrida por la zona, individualizaron a la causante, quien fue detenida.



Por su parte, la División Bomberos de San Isidro evitó la propagación de las llamas en el lugar.



En la localidad de Oberá ocurrió un hecho similar durante la semana pasada, aunque con consecuencias irreparables puesto que el fuego consumió en su totalidad una vivienda.



El siniestro se registró el miércoles, alrededor de las 20.45, sobre calle Orcadas, en Villa Blanquita. En la vivienda estaba una joven con su hija y tuvieron que escapar por una ventana.



A partir del testimonio de las víctimas y de presuntas amenazas previas, en la víspera fue aprehendida Alejandra B. (18), quien está sospechada de iniciar el fuego que consumió la casa de su ex.



En diálogo con El Territorio, el damnificado expresó que no tiene dudas sobre la autoría del hecho, ya que la sospechosa lo habría amenazado con incendiar su vivienda.



“Tenemos un nene de dos años, pero ya hace un año que nos separamos. Ella vive a dos cuadras de mi casa y siempre me decía que si yo metía otra mujer en mi casa, iba a meter fuego para matarme a mí y a los que estén junto”, dijo Ramón Da Luz (24), el denunciante.