Preocupación tras tres suicidios de alumnos de Humanidades en el año

sábado 12 de noviembre de 2022 | 6:07hs.

En la jornada de ayer -a las 17.30- estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Unam realizaron una sentada, en el edificio que se encuentra sobre la calle Tucumán de la ciudad de Posadas, a modo de protesta para plantear la necesidad de medidas expeditivas que aborden la salud mental del estudiantado. El reclamo ocurre luego de que se diera a conocer el lamentable suicidio de una alumna de la carrera de licenciatura en Letras, oriunda de Gobernador Virasoro.

Este último hecho, se suma a otros dos casos sucedidos en junio y julio de este año, y en la misma carrera; además de varios episodios de depresión manifestados por quienes estudian en la institución e intensificados luego de la vuelta a la presencialidad.

Tras lo sucedido, y horas antes de que se realice la sentada de los estudiantes, por disposición del Decano Nº 1918/2022 se creó el Programa de Abordaje Interdisciplinario e Intersectorial de la Salud Mental en el ámbito de la Fhycs. “Un espacio institucional que promueve la escucha activa y el acompañamiento a personas que requieran atención, contención u orientación inmediata”, reza el comunicado publicado en la web oficial de la Fhycs.

Sin embargo, ante la problemática y en reconocimiento de que no se trata de hechos aislados, los estudiantes autoconvocados exigieron a las autoridades que se ponga a disposición del estudiantado espacios para realizar consultas a manera de “gabinete psicológico”, en el que se puedan atender -dentro de la institución- las situaciones particulares que enfrentan los alumnos sin tener que ser derivados a otro lugar.

Alumnos de distintas carreras se acompañaron en la sentada.

En este sentido, El Territorio, dialogó con Gilda Fernández, estudiante de la carrera de Letras y una de las impulsoras de la sentada, quien manifestó, “nos reunimos a partir de la pérdida de nuestra compañera Euge y estamos cansados, porque se repite ya sufrí la pérdida de tres compañeros este año. Sabemos que se tocó del tema en el Directivo, pero siempre veíamos que salían comunicados, se juntaban con otros organismos pero no vimos una acción concreta en meses”.

A lo que agregó: “Hace horas nos enteramos de que se creó un programa en el ámbito de la institución que va a trabajar con derivaciones, lo que nosotros proponemos es que exista un gabinete psicológico que de tratamiento. Si bien celebramos que se haya creado este programa, no creemos que alcance para la cantidad de episodios de crisis que hay hoy, desde ataques de pánico, estados depresivos hasta tentativas de suicidio”.

Por otra parte, Daniel Acosta, estudiantes y adscrito de la carrera de Letras, mostró su parecer y dijo: “Esto surge de nuestra carrera pero ya se sumaron muchos estudiantes de otras carreras. Nosotros realizamos charlas a partir de los primeros casos, pero no está funcionando porque los casos siguen sucediendo, por esto necesitamos ayuda. En este último tiempo, no fuimos interiorizando con la temática y asesoramos a otros estudiantes que nos contactaban mediante WhatsApp pero no podemos brindar un asesoramiento con la calidad de un profesional”.

El fin de año está acompañado de una etapa de exámenes finales, balances y mucha presión en cuanto a lo académico. Por este motivo los estudiantes siente la necesidad de estar acompañados más que nunca. “Se vienen etapas difíciles y necesitamos estar contenidos, saber que tenemos un lugar para volcar nuestros momentos de crisis”, explicó Karen Martínez, estudiante de Letras.

Respuesta desde la institución

Por su parte, el Decano de la Fhycs, Cristian Garrido, expresó su consternación con la situación y explicó: “Antes del programa, se venían haciendo identificaciones de casos relacionados a la salud mental y luego se hacían las derivaciones correspondientes. Y la gente de Bienestar estudiantil ayudaba a costear medicamentos en casos de que se necesitaran”.

“En primera instancia, estuvimos trabajando en la elaboración del programa que fue publicado, apuntando a la contención y derivación. Hay que tener en cuenta que nuestra institución tiene una función formadora y académica por lo que entendemos que hay espacios profesionales para el tratamiento de la salud mental”.

Los objetivos del programa son: garantizar acciones de contención inmediata y derivación interinstitucional para integrantes de la comunidad universitaria de la Fhycs que requieran atención; generar un circuito de contención, abordaje y derivación de personas que presenten episodios de padecimiento de salud mental y adicciones en el ámbito institucional de la Fhycs y sus Extensiones Áulicas; establecer redes de apoyo con instituciones y organizaciones para la derivación, diagnóstico y tratamiento; y por último, promover espacios de encuentro, reflexión, debate e intercambio sobre salud mental entre los distintos claustros.

Asimismo, el decano expresó que se firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos, que abarca a todos los claustros de la comunidad y permite que se acceder a tratamiento psicológico a un costo menor con hasta 30 sesiones por año. “La posibilidad de avanzar en la conformación de un gabinete de atención propia, va a requerir análisis a nivel institucional y de la universidad para saber si es posible hacerlo”.

Garrido subrayó que el convenio se aprobó en la última sesión del Consejo Directivo, el pasado 27 de octubre, a partir de esto “el Colegio de Psicólogos se había comprometido a poner a disposición un listado de los profesionales que va a adherir con su atención en los casos particulares para que se pueda difundir esa lista”, finalizó.



Pedidos de los estudiantes a las autoridades

Solicitamos respuesta por parte de los directivos para la solución y articulación en pos de la salud mental del cuerpo estudiantil.

- Exigimos que se evidencien los avances y medidas establecidas para concretar dichas articulaciones, así como fechas concretas para lograrlas.

- Requerimos la colaboración del decanato, cuerpo docente y no docente para el accionar inmediato frente a los severos problemas referidos a la salud mental en la facultad.

- Solicitamos la implementación de un plan de acción de apoyo para estudiantes en situación de crisis.

- Apoyamos proyectos como lo son el gabinete psicológico, la difusión de información sobre salud mental y de contactos con profesionales de la salud, al alcance del estudiantado (como ser en el cuadernillo de ingreso y carteles en los edificios de la facultad).