Por suba de interés, relevan más colocaciones a plazo fijo tradicional

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:06hs.

Con la última suba de la Tasa Nominal Anual (TNA) que decidió el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los plazos fijos, del 75%, los ahorristas se volcaron a la modalidad tradicional de este tipo de inversión con el objetivo de ganarle al creciente índice de inflación que aqueja a la economía del país.



En este sentido, según el último reporte de la entidad, correspondiente a agosto, se indicó que los depósitos en plazo fijo tradicional crecieron 3,5% real en relación con julio. La actualización en el porcentaje, que en ese momento pasó al 69,5% anual, motivó una mayor demanda. “El desempeño positivo de los depósitos a plazo tradicional a tasa de interés fija fue en parte impulsado por los aumentos de las tasas de interés que dispuso el BCRA en los últimos meses”, consignaron de manera oficial. En septiembre, la TNA aumentó a 75%, valor que rige actualmente.



A nivel local, se observó una mayor colocación de plazos fijos tradicionales por sobre los de Unidad de Valor Adquirido (UVA). Entidades privadas sostienen que los clientes apuntan a inversiones en un corto período de tiempo, con ganancias con el objetivo de empatar o ganar a la inflación.



A la par, se avizora una continuidad en la colocación de plazos fijos UVA aunque desde los bancos apuntan a otro tipo de inversiones, como los fondos de inversión, que si bien son opciones más arriesgadas, ganan terreno entre los ahorristas.



Estado de situación

En agosto, en el último reporte disponible del BCRA titulado ‘Informe sobre bancos’ se indicó que “después de siete meses de un destacado crecimiento, el depósito por plazos fijos UVA verificó una caída del 7,8 por ciento real para los precancelables y de 9,5 por ciento real para aquellos que no poseen opción de cancelación anticipada”.



Como contracara, los depósitos a plazo fijo tradicional crecieron 3,5% real respecto de julio. Si bien aún no hay datos oficiales sobre el desempeño de septiembre, cuando el TNA pasó del 69,5% al 75%, aseguran que hay un aumento en los depósitos de tipo tradicional sobre aquellos atados a la inflación, que actualmente representan el 5,5% del total de este tipo de inversión.



La tasa de interés fue aumentando a lo largo del año, en el afán de empatar los índices inflacionarios del país. En enero, el porcentaje estaba al 38% y ahora al 75%, casi a los mismos valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mensualmente releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que en el acumulado del 2022 lleva el 66,1% aunque se ubica por debajo si se compara en relación a septiembre del año pasado, ya que el índice, en este caso, llega al 83% interanual.



Al respecto Marcelo Vargas, gerente del Banco ICBC en Misiones, manifestó a El Territorio que “hay una aceleración en la constitución de los plazos fijos tradicionales, al ver que el dólar está planchado y que en este contexto la rentabilidad en pesos es mejor en relación con la proyección de la suba del dólar”.



Sobre este punto, indicó que “por las tasas de los plazos fijos que son reguladas y que todos los bancos tenemos la misma tasa, hace una relación de 6,25 por ciento de ganancia de tasa de interés. Por ejemplo, si hay una inversión a 30 días de un millón de pesos, hay interés de 62.000 pesos. Ese monto sería mayor si se capitaliza, es decir, si hay una renovación de este tipo de inversión”.



Observó que en medio de la fuerte suba de los precios en diversos rubros “el inversor de tipo tradicional apuesta a inversiones clásicas y que aseguran una rentabilidad en pesos”. En estos casos, “el inversor quiere y apunta a hacer en un plazo mínimo, que son a 30 días”, comentó Vargas.



Indicó que en este contexto hay una mayor demanda de los plazos fijos tradicionales por sobre los UVA (atados a la inflación más un 1%). “Dentro de las inversiones clásicas gana la tradicional, aunque otra opción es aquella con variable UVA con un plazo de 90 días. Todo depende del tipo de conocimiento y del tipo de inversión que quiera hacer el ahorrista”, señaló el general del ICBC en Misiones.



Por otra parte, acotó que “también hay inversiones en fondos comunes de inversión -que es un patrimonio formado por aportes de un grupo de personas que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto a las inversiones que realizan, con la compra de una cuotaparte- cuyos plazos son menores, disponibles entre 24 y 48 horas tras la constitución”. En este caso, insistió en una mayor difusión sobre este tipo de iniciativa.



De cara a fin de año, con proyecciones inflacionarias aún altas, Vargas agregó: “Se aconseja apostar a inversiones que generen rentabilidad, aunque la clave es el plazo y la disponibilidad. Si se desea una disponibilidad rápida, una clave son los fondos de inversión, mientras que si la tasa de interés sigue elevada, los plazos fijos son una forma de rendir el capital para el ahorrista tradicional”.



Rendimiento

En base al Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM) para los últimos dos meses del 2022, en noviembre el plazo fijo UVA le ganaría al tradicional en términos de ganancia: 6,95 vs 6,16%. Mientras que para diciembre, el plazo fijo tradicional y el UVA estarían mucho más cerca (6,37% tradicional vs 6,57% UVA).



“Pese a que el Banco Central todavía no dio señales de un nuevo aumento de la tasa de referencia, qué hacer depende de cada inversor. En el caso de que se busque la dolarización de cartera para las elecciones venideras, la mejor opción podría ser el plazo fijo tradicional. En tanto, si se busca ganar por inflación y no rescatar por tres meses, el UVA termina siendo una buena alternativa”, consignó al respecto Ámbito.

En cifras

75% El actual porcentaje de la Tasa Nominal Anual (TNA) en el rendimiento de los plazos fijos, que dispuso en septiembre el Banco Central.

30 La cantidad de días como período mínimo para la constitución de plazos fijos, con un porcentaje de interés de 6,25% al mes. Es el más pedido.

7,8% Los plazos fijos tradicionales crecieron 3,5% entre julio y agosto. Como contracara, los de tipo UVA disminuyeron 7,8% ante la baja en la demanda.