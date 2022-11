Prohíben carteles de pago con QR en zonas de carga de nafta

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

No se podrá operar bajo esta modalidad en áreas clasificadas de los surtidores.

A través de una disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, se decidió eliminar el símbolo a escanear de toda columna, poste, surtidor o cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas de la estación de servicio en todo el país.



La medida, informada en conjunto con la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización a cargo de Aníbal Mellano, dispuso modificar una reglamentación que data del 2018 que autorizaba el uso de esta herramienta desde el interior del vehículo, al tiempo que sugería que el código a ser escaneado se encuentre al alcance desde la posición del conductor.



Desde la dependencia de Nación se adviertió que “los dispositivos móviles no son equipos aptos para áreas clasificadas, por lo que su uso indebido en dichos sectores puede conducir a serios accidentes”.



Por otro lado, “recomienda implementar un sistema de advertencias de seguridad sobre las aplicaciones de pago, a los fines de fomentar su correcta utilización por los usuarios”.



Asimismo “se recordó la prohibición del uso de teléfonos durante la carga de combustible, es decir que la operación de pago se debe efectuar de forma previa o posterior al expendio; que esta modalidad no está autorizada para motocicletas y que tampoco es válida para el cobro del GNC”.



En ese sentido, “ordena a los estacioneros a que arbitren los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder a sancionar a la instalación que no lo hiciere”, se consignó de manera oficial, en una normativa que lleva fecha del pasado viernes 4 de noviembre.



“La decisión gubernamental contrasta con el crecimiento exponencial que tienen las billeteras electrónicas en las estaciones de servicio. La líder del segmento, la aplicación de YPF, realiza más de 260 pagos por minuto, es decir más de 4 por segundo”, señaló el medio Surtidores.



“Lo mismo sucede con las plataformas de las distintas compañías y con Mercado Pago, siendo esta una operatoria en franco crecimiento, en parte por la disposición gubernamental por la cual, a partir de finales de noviembre del año pasado, todos los QR son interoperables”, se indicó al respecto.