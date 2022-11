Precio del pan podría superar los $500 hacia diciembre

martes 08 de noviembre de 2022 | 0:30hs.

El sector panadero dio a conocer ayer la oficialización del incremento del pan que elevará el precio desde los $360 hasta los $430 aproximadamente. En algunas panaderías incluso no descartan que se pueda ubicar hasta $460 y advierten que en diciembre podría alcanzar los $500.



En Misiones, las panaderías adheridas al programa #AhoraPan ofrecen el kilo de pan francés a $330, hasta el 30 de noviembre.



El lunes pasado se reunió la comisión del centro industrial de panaderos para sacar la nueva lista de precios del pan, con un precio mínimo sugerido entre $430 y $460 pesos.



“El costo del pan está hoy entre $200 y $220 el kilo”, expresó Gabriel Ruiz, titular del Sindicato de Obreros Panaderos a la agencia de noticias Télam.



El dirigente explicó que el 60% de la producción del pan en la Argentina se hace en lugares clandestinos y el 65% de los trabajadores no están registrados.



En relación a la harina subsidiada, Ruiz indicó: “A algunas panaderías les llega esa harina, pero el pan lo venden a $450 pesos en el mostrador, y a otra gente que les llega esa misma harina y tienen el pan a $300”. Situación a la que él caracterizó como “un descontrol total”.



“Dados los reiterados aumentos que tenemos en materia prima, combustibles, repuestos de las máquinas, la disparada de la harina que se fue a 3.600 pesos”, agregó Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo.



Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, acotó en diálogo con Infobae que en caso de que “esto siga incrementándose, se está hablando de un kilo de pan a 500 pesos para el mes de diciembre”.



Consultado en declaraciones a FM La Patriada sobre las razones de la suba del precio del pan, Mora respondió: “Tuvimos un incremento de la harina que no está subsidiada y terminará repercutiendo en las panaderías. Hoy hay un aumento anunciado en el combustible que afecta a la logística, también, lo que nos preocupa muchísimo”.



“Es inadmisible que se proyecte un kilo de pan a $ 500 para diciembre en un país productor de trigo y que tiene a muchas familias en situación de vulnerabilidad”, agregó Mora.



Por último, y a poco más de un mes para las fiestas de fin de año, Mora vaticinó: “Se está hablando de un pan dulce artesanal a $3.500 para fin de año”.

En cifras

