Reyes de la pista

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la Femad cerró el domingo una temporada histórica en el Autódromo Rosamonte de Posadas y se completó la galería de campeones de la temporada 2022.



El obereño Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4), el posadeño Julio Abente (Clase 1) y el correntino Julio César Benítez (TC4000) completaron la galería de campeones, a la que ya se habían anotado en la fecha anterior Bruno Madelaire (TCM) y Juan Pablo Pastori (Clase 3).



La carreras fueron apasionantes y los ganadores de la octava fecha fueron Rubén Ratoski (TCM) Diego Bonda (Copa Fiat 1.4), Raúl Huta (Clase 3), Lucas Torres (TC4000 Misionero) y Santiago Mantilla (Clase 1).



Las definiciones

En la Copa Fiat 1.4, el obereño Marcelo Smichowski cerró una temporada soñada, subiendo al podio en 6 de las 8 fechas (una no se corrió la final) y alcanzó su primer título, luego de 20 años de estar corriendo en los fititos.



En la serie su amigo Carlos De Ley le entregó la victoria al levantar en los últimos metros y esos puntos fueron fundamentales para correr tranquilo la final.



El campeón saliente Diego Bonda, salió a hacer lo único que le quedaba que era salir a ganar y esperar que se pare el auto de Smichowski. El posadeño se vino desde el séptimo puesto y fue pasando rivales hasta llegar a la punta a pocas vueltas del final. Smichowski se mantenía en el cuarto puesto y con la calculadora en manos cerró la carrera. Después fue recargado Diego Barchuk por un toque con De Ley y eso hizo que Smichowski, sume un podio más y se lleve la corona para Oberá.



“Empecé corriendo juntos a mis hijos y ahora me consagró con mis nietos. Tuvimos el auto más regular de la categoría y esa fue una clave, el auto nunca se paró. Hoy venía en el cuarto lugar mirando todo lo que pasaba adelante y la verdad es que los chicos hicieron una gran carrera. Muchas veces estuve a punto de tirar la toalla y no me dejaron. Hoy puedo decir que soy campeón de una gran categoría, con la mejor camaradería del parque y con gran solidaridad. Estoy muy feliz”, indicó un emocionado Smichowski.



Bananita lo hizo de nuevo

En el TC4000 Misionero, Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet) alcanzó el tricampeonato en una definición apasionante.



El piloto de Puerto Piray Lucas Torres (Chevrolet) partió en punta y fue una liebre inalcanzable hasta ver la bandera a cuadros y alcanzar su segunda victoria en la categoría.



El primer golpe de escena fue el abandono del campeón saliente, el obereño Javier Kupski, quien llegó como líder antes del inicio de la última fecha, pero tuvo un fin de semana para el olvido al romper tres motores y tener que abandonar por un desperfecto en su Ford Fairlan. El piloto de Puerto Rico, Ariel Seidel (Chevrolet) involucrado en una serie de toques también abandonó y se despidió del campeonato.



El obereño Carlos Cabral que empezó la final como líder del apasionante torneo, pero en su auto no tuvo el rendimiento esperado y no podio avanzar y caía en el clasificador.



Así el correntino Julio César Benítez, aprovechó todos los inconvenientes de sus rivales y apostó al ritmo de su Chevy para llegar en zona de podio y sumar los puntos necesario para alcanzar el tricampeonato y celebrarlo con toda la hinchada de Chevrolet que abrazó al ídolo y cantó por un nuevo logro en el TC 4000.



Ganó Lucas Torres (Chevy) segundo fue Alfredo Wiebel (Chevrolet) y tercero fue Julio César Benítez que le ganó el campeonato a Carlos Cabral por tan solo 5 puntos.



“Una emoción enorme, sacamos adelante un campeonato que pensábamos que teníamos perdido después del choque que tuvimos y como había quedado el auto hace un par de fecha atrás. Pero lo recuperamos corregimos los errores y siempre tuvimos un misil para pelear adelante”, contó Bananita Benítez.



Primera vez para Abente

En el Turismo Pista Clase 1, el posadeño Julio Abente (Fiat Uno) logró su primer título en el Misionero de Pista, en una definición apasionante.



El posadeño Santiago Mantilla (Fiat Uno) pico en punta y nunca pudieron alcanzarlo. Pero atrás pasó de todo. Ezequiel Mieres (Fiat Uno) se metía segundo y lo seguía Julio Abente en una lucha directa por el título de la numerosa categoría. Con Mantilla adelante y manejando la carrera a su antojo todos los ojos se posaron en la pelea por el segundo lugar. Con una excelente maniobra Abente, líder del campeonato pasó a Mieres, quien quedó tercero. Ezequiel quiso recuperar su puesto, pero se le vinieron Juan Finten (Fiat Uno) y Nicolás Finten (Fiat Uno).



Entre los tres se fueron cambiando posiciones hasta el final. Mieres no pudo con Abente y por segundo año consecutivo quedó en las puertas de la consagración. Para Abente, que llegó segundo, fue todo festejo y se consagró por primera vez en el certamen.



A primera hora en el TCM-Categorías Independientes cerró su primera temporada con la victoria de Rubén “Cacho” Ratoski (Chevrolet), seguido por el campeón anticipado Bruno Malaire (Ford) y tercera fue María Agustina Tajada (Dodge).



En el Turismo Pista Clase 3, Raúl Huta alcanzó su primera victoria en la categoría. Segundo fue el campeón Juan Pablo Pastori (Renault Clío) y completó el podio Rudi Bundziak (Toyota Etios).



Todo se cerró entrada la noche, con la Ceremonia de Campeonato en el cual la Femad premió a los mejores de la temporada histórica del automovilismo misionero.