Cruzada de una víctima para dar con un estafador serial de Oberá

jueves 03 de noviembre de 2022 | 20:48hs.

Indignación, bronca, impotencia. Sentimientos que desbordan a Marcela López, quien denunció que fue estafada por un presunto mecánico que desmanteló su auto, situación que se habría replicado con decenas de damnificados en Oberá.

El miércoles la víctima se presentó ante la Seccional Tercera y relató que hace un mes el sospechoso se acercó a su casa ofreciendo sus servicios para reparar el arranque de su auto.

Cargó el coche en una grúa y lo llevó a su domicilio, en el barrio 40 Viviendas. “Me lo recomendaron por las redes, pero ahora pienso que fue él mismo desde un perfil trucho. La cuestión es que nunca me devolvía el auto y cada vez que iba a ver me decía que no tenía la llave; que esto, que lo otro. Entonces fui a la Policía, hice la denuncia y les pedí que me acompañará a buscar mi auto”, detalló.

Y agregó: “Cuando dije el nombre del tipo me dijeron que lo conocen, que tiene 37 causas por estafa y robo. Fuimos y salió, me dio la llave de mi auto, pero le faltaban las gomas y la batería. Lo tuve que sacar con grúa”.

Sin ocultar su malestar, se preguntó “por qué no lo detuvieron ahí mismo, ya que estaba en la casa”, tras lo cual se habría dado a la fuga.

“Tiene 37 causas por robo y estafa y sigue libre como si nada. Será que tiene amigos en la fuerza”, se preguntó.

“Ahora, mientras se espera la orden de allanamiento, la propia mujer dijo que el tipo se escapó. Todo el mundo me dice que siempre hace lo mismo, que roba y es parte de una banda, pero sigue libre”, alertó.

Irán a Gendarmería

López hizo público su caso a través de redes sociales, tras lo cual varias personas la contactaron para comentarle que habrían sido víctimas del mismo estafador.

Incluso, la casa donde estaba viviendo habría sido usurpada por el sospechoso, identificado como Carlos F.

Sobre el modus operandi del implicado, López detalló que “un señor que también lo denunció me dijo que le llevó el auto para arreglar y lo desmanteló. Otra chica dice que le pidió una entrega para traerle gomas, pero nunca vio las gomas ni le devolvió la plata”, indicó.

Otro damnificado, en tanto, le contó que le llevó para reparar un motor, el cual desapareció. En la víspera, en tanto, López volvió a presentarse ante la Seccional Tercera con otras siete personas que habrían sido estafadas por el mismo individuo y radicaron una denuncia en conjunto.

Al respecto, reconoció “no creo que pueda recuperar mis cosas, pero por lo menos voy a seguir reclamando y exigiendo que no archiven mi causa. Algo se tiene que hacer para parar a este tipo, que evidentemente tiene un montón de estrategias para estafar a la gente. Incluso pensamos denunciar ante Gendarmería para ver si tenemos respuestas más rápidas”.