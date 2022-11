Thiago acosó a Agustín: piden la sanción del participante por bullying

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 11:28hs.

La dura historia de vida de Thiago Medina lo había catapultado como uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022 y como uno de los posibles ganadores del juego. El joven de apenas 19 años,perdió a su mamá de muy chico, trabajó en el Mercado Central y, en sus momentos libres, fue cartonero. Una vez dentro del reality, le contó a sus compañeros algunos de los momentos difíciles que le tocó atravesar. Sin embargo, desde hace unos días algunas de sus actitudes están causando mucha polémica y rechazo en las redes sociales.

Previamente, las cámaras de la casa captaron una charla que tuvo Thiago junto a Alexis en el patio, donde el joven de La Matanza le comenta al cordobés: “Agustín es re gede, egoísta y para mi le gustan los hombres”. El comentario homofóbico generó revuelo en las redes sociales y posicionaron a Agustín como posible nominado a eliminación para la próxima gala.

El usuario de Twitter “PoggiBoy” subió un clip del programa de una situación en la que Agustín esta durmiendo en su cama y Thiago se acostó al lado y lo abrazaba riéndose. Allí aparece Juan y Alfa y le gritan “Ahhhhhh”, y el jóven sale corriendo fuera de la habitación a carcajadas. El usuario rápidamente señaló: “El mismo que hace unos días decía que le daba miedo Agustín porque piensa que es Gay de forma despectiva. Va, lo jode y lo provoca. Pelotudos como este me topé miles, y les aseguro que son una caca de persona”.

El mismo que hace unos días decía que le daba miedo Agustín porque piensa que es Gay de forma despectiva. Va, lo jode y lo provoca. Pelotudos como este me topé miles, y les aseguro que son una caca de persona. #GH22 #Gh2022 pic.twitter.com/TDMCqneS0a — PoggiBoy 💋 (@_3Gramos) November 1, 2022

En este sentido, en las últimas horas Thiago ingresó al cuarto de los hombres y, al ver a Agustín dormido, lo abrazó por detrás y le hizo caricias sin su consentimiento. Este gesto generó un repudio masivo en las redes sociales, donde muchos usuarios se manifestaron en contra e incluso pidieron una dura sanción para él.

Algunas de las frases en contra de Thiago

“Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, “Siempre me dio gracia el ‘Nachiago’. Pero mas ahora que se demostró que Thiago es un homofóbico más de la casa, porque estuvo muy cerca de ser abuso lo que hizo hoy con Agus, eso de ir a apoyarlo y tocarlo mientras el dormía. ¡Thiago debería ser sancionado con placa mañana!”, “El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla toda la homofobia, el machismo, la sexualizacion hacia las mujeres en el ´ser pobre´, discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “No entiendo cómo no hay sanción para Thiago que tocó y apoyó a Agustín mientras dormía. En cambio, se cagan de risa”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

En redes sociales defienden a Agustin por el bullying que le hacen en la casa

Thiago sigue molestando a Agustín con su sexualidad. Y nuestro Frodo querido maneja la situación con bastante altura.



Sorprendido? NO. HARTO DE ESTE NEFASTO? SI. #GH22 #GH2022 pic.twitter.com/cfNl7KNOEh — PoggiBoy 💋 (@_3Gramos) November 2, 2022

Sin embargo, no es el único que hace chistes y burlas sobre ''Frodo'', como lo llaman los fanáticos fuera de la casa a Agustín. Alfa, el participante más grande de la casa no se queda atrás, y se ríe de cómo camina el jugador.

Alfa sigue burlándose de como camina Agustín, lo tuvo de punto toda la tarde 🔥👁ï¸Â🔥 #GH22 #GH2022 pic.twitter.com/iFjrUBKje2 — PoggiBoy 💋 (@_3Gramos) November 1, 2022

Hoy a las 21:45 por Telefe, ¿qué pasará?, ¿habrá sanción o expulsión? ¿qué medidas se tomarán?. Lo sucedido en el reality más famoso del país, no dejó un buen mensaje a los televidentes. En los próximos días, se verá como continúa el tenso clima tanto dentro como fuera de la casa.