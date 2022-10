Escuelas privadas ya inscriben para 2023 con subas de hasta el 100%

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Varias escuelas públicas de gestión privada ya comenzaron a inscribir para el ciclo lectivo 2023 con subas en la matriculación que, en algunas de ellas, llega al 100% si se compara con lo que costó el año pasado.



Así, el proceso inflacionario que vive el país también repercute en las instituciones escolares y las familias. Pese a ello, desde los establecimientos consultados sostuvieron que las inscripciones continúan sostenidas, los padres optan por hacer un esfuerzo en abonar la matriculación teniendo en cuenta que luego, el resto del año, las cuotas mensuales se sostienen dado que los colegios generalmente reciben subsidios para ello.



Además, desde las instituciones ofrecen descuentos si los alumnos son hermanos, si se inscriben antes del cierre de este ciclo lectivo o si pagan las cuotas antes del 10 de cada mes.



En un relevamiento hecho por El Territorio por diferentes establecimientos se vieron reflejados esos incrementos que promedian el 100%. Por ejemplo, el Instituto Jardín Modelo de la capital misionera comunicó que las inscripciones para el año próximo costarán $9.000, cuando este año los padres habían abonado $6.500, la suba ronda el 53% si la inscripción la realizan antes de fin de año.



El Instituto Nuestra Señora de la Candelaria informó de una suba del 85% para el próximo año. Para el actual ciclo los padres abonaron $3.500 y deberán pagar $6.500 para el año próximo.



El Instituto Cooperativo de Educación (ICE) valía en 2022 $3.000 para el nivel inicial y $6.500 para el ciclo lectivo 2023, una suba que supera el 100%.



El Colegio Santa María de Posadas comunicó para el nivel primario inscripciones a $8.500, un 40% más que el ciclo actual.



La reserva de banco en el Instituto Adventista Mariano Moreno vale $14.600 para nivel inicial y primario y desde $13.000 a $16.500 para nivel secundario si son ingresantes en el ciclo próximo.



Por su lado, inscribirse al Instituto Carlos Linneo de Oberá para nivel inicial, primario o secundario vale $4.600 este mes, $5.100 en noviembre y $ 5.700 si el trámite se realiza en diciembre.



Para el Colegio Madre de la Misericordia de Posadas los valores son $6.300 en noviembre y $7.300 en febrero próximo.



Pese a las subas, desde la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem) valoraron “el acompañamiento de las familias en la matriculación de los chicos que viene en aumento” en los 259 establecimientos públicos de gestión privada a los que asisten casi 90.000 estudiantes de todas las ofertas de la educación común: nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria. El resto del sistema educativo provincial se compone por otros 310.000 estudiantes en el nivel público.



Consultados sobre cómo se manejan en este escenario de constante incremento de precios e incertidumbre, desde Aipem indicaron que se encuentran en un proceso de análisis de costos y gastos para poder sentarse a debatir con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) los montos de lo que serán las cuotas mensuales para el año próximo.



“Aipem está trabajando en esto e hicimos un análisis entre los miembros de la comisión respecto de lo que implica el normal funcionamiento de la situación. Y evaluamos todo, desde el costo del metro cuadrado para hacer alguna ampliación o invertir en infraestructura hasta el mantenimiento de la institución en sí”, explicó Delicia Olivera, presidenta de Aipem.



“Tenemos contadores que integran la comisión y se hizo un análisis comparativo entre 2019 y 2022 y también las mesas paritarias del personal docente y no docente, que tuvieron sus ajustes de sueldo”, agregó la representante de los establecimientos privados.



La meta es poder tener algo de previsibilidad. “Es una demanda de parte de las instituciones el poder trabajar, prever y poner en la agenda una actualización en los porcentuales de las cuotas del 2023. Nosotros ya lo presentamos y se está trabajando en eso porque hay que ser muy cautos. También hay que cuidar la economía de las familias, por eso esto siempre fue un esfuerzo compartido con las escuelas”, dijo Olivera en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7



Costos

En el balance de las escuelas además de los salarios se cuenta desde los costos de limpieza y material de estudio, hasta pintura o recambio de pupitres, por citar ejemplos.



“Todo cuesta porque la inflación ataca a todos los rubros, así que las instituciones de gestión privada absorben los gastos y de alguna manera uno le hace ahorrar al Estado. Entonces todo se siente tanto en los insumos de mantenimiento, como en los artículos de limpieza. Pero entre todos estamos ayudando. Gracias a Dios las familias acompañan y se recauda juntos, el Spepm también está siempre muy atento y asistiendo a las necesidades que tenemos”, destacó la titular de Aipem.



Otro punto que hace sostener la matrícula en las escuelas privadas es la no suspensión en el dictado de clases, que en el sistema público este año se vio afectado por un paro de actividades de casi un mes a inicios del ciclo.



“Gracias a Dios Misiones no perdió ni un solo día de clases -en el nivel privado-, que es algo que resalto siempre en las reuniones. Hay otras provincias donde la situación es peor pero nosotros contamos con el apoyo de las autoridades, el trabajo de las instituciones y entre todos estamos llegando a un cierre del 2022 bien, pero con las dificultades que tiene cualquiera. Por eso entre todos tratamos de salir adelante”, finalizó.

En cifras

259 En Misiones hay 259 institutos públicos de gestión privada de todas las ofertas: nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria.

Sobre las cuotas todavía no hay definición

Respecto de las cuotas mensuales que abonan los padres, este año las subas autorizadas fueron sólo del 35% en dos tramos, 20 y 15% respectivamente.



Para tener una idea de los valores actuales, en lo que respecta a instituciones de Posadas, las cuotas varían entre 1.100, 3.400 y 6.300 pesos por alumno mientras que en municipios del interior se manejan valores desde 1.000 o 2.000 pesos.



Para el año próximo los valores aún no fueron definidos, dado que están regulados por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm).

Por el impacto de la pandemia, reforzaron el acompañamiento

Las escuelas primarias y secundarias se encuentran en la última etapa del año. Actualmente el primer nivel está desarrollando el cuarto bimestre que cerrará libretas el 2 de diciembre; el nivel medio trabaja en el tercer trimestre que también cerrará el 2 de diciembre.



Ambos niveles arrancarán el 5 de diciembre con los períodos complementarios de evaluación, acreditación y promoción.



Antes, el 16 de noviembre habrá una jornada de trabajo y formación en servicio (PEI) sin dictado de clases y el 23 de noviembre los alumnos de 6° grado de 150 escuelas de nivel primario rendirán las pruebas Aprender. El cierre de actividades administrativas y de evaluaciones se fijó para el 21 de diciembre.



Al hacer un balance de cómo se dio este primer año de presencialidad completa, Delicia Olivera de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem), contó: “Estamos en el último tramo del ciclo lectivo que gracias a Dios se recuperó la presencialidad plena y se viene trabajando con muchos proyectos, actividades y propuestas. Desde el Spepm y nuestra asociación siempre acompaña este trabajo. Realmente los colegios están trabajando mucho y no perdimos un solo día de clases, la agenda fue intensa y lo sigue siendo en este fin de año”. Y agregó: “Lo que más costó fue trabajar algunos puntos de la revinculación para que los alumnos puedan asumir los compromisos y esto tiene que ver con que algunos chicos también estaban un poco cansados. Pero al margen de eso se trabajó bien. Llegamos a un buen cierre del 2022 en las aulas y la verdad es que nos sentimos satisfechos”.



Por otra parte, sostuvo que este año se reforzó el acompañamiento pedagógico con profesionales por los efectos que dejó la pandemia de Covid-19 en la comunidad educativa. “Se viene trabajando en talleres con los chicos y la familia porque a todos nos afectó el encierro, pero es algo está atendiendo cada institución y de acuerdo a sus necesidades va implementado diferentes estrategias para ayudar a su población escolar. Por eso lo mejor que nos pudo pasar fue volver completamente a clases”, cerró.