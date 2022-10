Seguidilla de partidos en la Liga Regional de Puerto Rico

jueves 27 de octubre de 2022 | 12:41hs.

La Liga Regional de Puerto Rico se pone al día, con encuentros que fueron suspendidos y que deben completarse este jueves, como así también partidos que se van a desarrollar el fin de semana y el miércoles próximo.

Tres cotejos se debieron suspender por la tercera fecha el pasado sábado 9 de octubre debido a las inclemencias climáticas, en la zona centro Esperanza y Papel Misionero jugaban el clásico capiovisense y se jugó hasta los 33 minutos del primer tiempo con igualdad en cero. En la zona sur Atlético Jardín América superaba 2 a 0 a Atlético Hipólito Yrigoyen y se disputó los primeros 45 minutos. En Leoni, el local Atlético León y Timbó también jugaron la primera etapa e igualaban sin goles. Por lo tanto, lo restante de cada compromiso se culminarán hoy por la noche

En la zona sur este próximo sábado 29 de octubre se va a jugar el clásico jardinense por la cuarta fecha del campeonato, con Atlético Jardín América como local ante Timbó en un derby decisivo en base también a los resultados que se obtengan hoy con los cierres de los partidos que se van a completar. Cabe resaltar que, por la cuarta fecha ya se disputó Atlético Hipólito Yrigoyen ante Atlético León con goleada de la visita por 6 a 1.

El mismo día sábado inicia la quinta fecha del certamen y se extenderá hasta el miércoles 2 de noviembre, en las zonas norte, centro y sur respectivamente con duelos atrapantes en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia del torneo.

En la zona centro Papel Misionero y Atlético Demisiones abren la jornada, el domingo se enfrentan Esperanza de Capioví y Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya. En la norte, clásico garuhapeño entre Mandiyú y Atlético Garuhapé, como así también se van a enfrentar 25 de Mayo de Puerto Rico y Belgrano de El Alcázar. En la sur, el miércoles próximo se verán las caras Atlético León y Atlético Jardín América, como así también Timbó ante Atlético Hipólito Yrigoyen.

Días y horarios de cada partido:

Zona sur – tercera fecha:

Atlético Jardín América 2 vs. Atlético Hipólito Yrigoyen 0 (suspendido a los 45 minutos PT). Hoy jueves, 20 horas

Atlético León 0 vs. Timbó 0 (suspendido a los 45 minutos PT) Hoy jueves, 21 horas

Zona centro – tercera fecha

Esperanza de Capioví 0 vs. Papel Misionero de Capioví 0 (suspendido a los 33 minutos PT) Hoy jueves, 21 horas

Zona sur – cuarta fecha

Atlético Jardín América vs. Timbó: sábado 29 de octubre, 18 horas

Zona centro – quinta fecha

Papel Misionero vs. Atlético Demisiones: sábado 29 de octubre, 20 horas

Esperanza vs. Asociación Helvecia, domingo 30 de octubre 17 horas

Zona norte – quinta fecha

Mandiyú vs. Atlético Garuhapé: domingo 30 de octubre 16:30 horas

25 de Mayo vs. Belgrano: domingo 30 de octubre, 16:30 horas

Zona sur – quinta fecha

Atlético León vs. Atlético Jardín América, miércoles 2 de noviembre 21 horas

Timbó vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, miércoles 2 de noviembre 21 horas

Timbó visita a Mitre en Posadas por el Regional Amateur

El club Timbó de Jardín América tiene un calendario mas que apretado, con varios compromisos en poco tiempo y sumado a eso la participación en la zona 3 del Torneo Regional Amateur de Fútbol, certamen que inició con derrota como local ante La Picada de Posadas por 2 a 0 el pasado domingo.

Ahora, el ‘verde’ jardinense debe visitar a Mitre en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni en la ciudad de Posadas por la tercera fecha del certamen regional, con pocas horas de descanso, porque el sábado juega el clásico jardinense en la cancha del ‘lobo’ y al día siguiente se traslada a la capital provincial.

El compromiso entre Mitre y Timbó en el barrio de Rocamora en la ciudad de Posadas se programó para las 16:30 horas del domingo 30 de octubre. Ambos cayeron en sus respectivas presentaciones ante La Picada que tiene fecha libre en esta oportunidad y tanto Mitre como el elenco jardinense buscarán sus 3 primeros puntos en el campeonato.