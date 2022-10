Francella reveló tres motivos para ver El encargado, la nueva serie en la que es protagonista

La serie ya está disponible a partir de ayer, miércoles, en Star+ y relata la historia de Eliseo, un hombre que trabaja en un edificio hace 30 años pero que deciden echarlo porque en el lugar donde tiene su propiedad van a poner una piscina. La venganza y un plan maestro se apoderan de esta serie en la que tiene como protagonista al emblemático del cine argentino Guillermo Francella, quien estuvo en un impasse con su profesión después de grandes éxitos como Casados con Hijos y El hombre de tu vida, entre otros.

Para algunos, la figura del encargado es una antigüedad total. Lo que no saben es que con Eliseo no se jode.



