La CEM solicita diferenciación impositiva en la región

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Directivos de la Confederación Económica de Misiones (CEM) resaltaron ayer la necesidad de sumar esfuerzos para que definitivamente la provincia reciba una diferenciación impositiva como zona aduanera especial. Se recordó que los incentivos permitirían una mayor igualdad y federalismo frente a otras provincias. Una condición que hoy no se cumple y dificulta el mantenimiento del comercio y las industrias en el territorio.

Así Alejandro Haene, presidente de la CEM, resaltó la oportunidad histórica que se tiene para compensar a Misiones. Y recordó que antes hubo herramientas muy sencillas de aplicar pero sin intención política de instrumentarse.

“El gobierno nacional anterior tenía en su poder el mecanismo del artículo 10 de la Ley Pyme, que era una opción a la medida de Misiones para ser aplicado. Pero no hubo interés en que se instrumentara”.

Haene remarcó que hoy es necesario que los misioneros unifiquen el reclamo desde todos los ámbitos para tener un mayor reconocimiento por parte de Nación.

“Tenemos que ser un país federal. Hoy más que nunca se aplica el unitarismo en exceso. Y es algo que si nosotros como misioneros, no lo ponemos sobre la mesa, en cada foro, seminario, donde sea, no nos van a tomar en serio”. Y agregó: “El otro día por qué se metió en el Presupuesto la posibilidad de que haya una zona franca en Misiones: porque le faltaban los votos en la comisión. Y lo mismo va a pasar en el tratamiento. Nos da rabia recordar que antes, cuando a Misiones le negaron la zona aduanera especial, a la par le habilitaron una a El Calafate. No somos ciudadanos de segunda. El empresario de Misiones tributa igual que el empresario de Caba, de Neuquén o de Santa Cruz. Lo que pedimos es igualdad de condiciones, estamos lejos, no tenemos gas, la mayor distancia, mayor costo en los combustibles”, recordó el directivo empresario. Finalmente observó que igual pedido le hacen al gobierno provincial para bajar Ingresos Brutos. Aunque se entiende que la provincia viene siendo desfavorecida por la coparticipación. "Entendemos que cada punto que se baje de Ingresos Brutos el empresario lo invierte luego en mejorar su empresa".

Facilitar exportaciones

Por su parte, Víctor Saguier, vicepresidente de la CEM, destacó que desde años desde la entidad se transmite la necesidad de una diferenciación positiva por la mayor competencia que se debe enfrentar con la competencia de empresas de Brasil y Paraguay.

“Desde la CEM venimos hace muchos años manteniendo el reclamo por una diferenciación impositiva como región. Tenemos una situación muy particular con el 90% de nuestras fronteras con Brasil y Paraguay y solamente el 10% con Argentina”.

También ante la consulta de la prensa y en su condición de presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de Zona Productora, apuntó que se requieren políticas que favorezcan las exportaciones.

“Es una mala percepción, la que se transmite de que todos los males son culpa de los empresarios. Se debe entender que si no se puede exportar, si las ventas al exterior caen, esa yerba quedará en el mercado interno y nos terminará afectando a todos (por su menor valor)”, analizó.