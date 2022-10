La mamá de Diana Álvarez denunció a su ex yerno por violencia género

miércoles 12 de octubre de 2022 | 12:15hs.

Zulma Barrios, mamá de Diana Álvarez, la joven posadeña que fue encontrada sin vida en el asiento trasero de un auto en Puerto Iguazú, denunció por violencia de género a su ex yerno un cabo de Prefectura identificado como Marcelo F. “Estoy segura que él la mató e iba a tirar el cuerpo”, sentenció.

Basada en las contantes discusiones que mantenía la pareja, la mujer descarta la posibilidad del suicidio y afirma que su ex yerno terminó con la vida de su hija.

“Dios puso ese accidente en el camino, porque yo calculo que si ese accidente no se producía hoy día mi hija estaría desaparecida y una semana después iba a aparecer en la costa del río violada, golpeada como pasa con todas las chicas. Eso iba a pasar porque minutos después del accidente llegaron sus amigos prefecturianos y quita la duda que no fueron al domicilio de mi hija a borrar todas las huellas”, indicó y agregó “en la cabeza de que persona cabe la idea de querer ahorcarse en el ventiluz del baño, mi hija era una persona robusta y no era baja. Si vos te querer ahorcar allí tenés que hacerlo sentado y el miedo a morir te va a impulsar a levantarte”, explicó.

Cabe señalar que la ex pareja de la víctima indicó que trasladaba a la mujer al nosocomio local, luego de encontrarla colgada dentro de su casa en el barrio 25 de Mayo de Puerto Iguazú. “Él es una persona capacitada, no es un tonto que va a cometer un crimen y va a dejar huellas. Se le pasó la mano a él y lo primero que se le ocurrió decir es que mi hija se quiso matar”.

Hace un año que Diana se había mudado a Iguazú para trabajar y hacía cinco meses que se había puesto en pareja con el acusado.

“Era celoso, no podíamos hablar nosotras tranquilas porque él preguntaba con quién estaba hablando, no se podía reír con los compañeros de trabajo. Sé que ella estaba por presentar una nota judicial para que lo alejen a él, pero no sé si llegó a hacerlo”, contó la mamá y a agregó “yo me imagino que le tenía miedo, pero de todas formas más allá de los maltratos del tipo, ella estaba feliz con su trabajo allá”.

Por otra parte, Zulma denunció que en un principio no le quisieron tomar la denuncia, indicando que no había ninguna falta que registrar. “Fui a hacer una denuncia a la comisaría de la Mujer en Itaembé Mini. No me querían tomar la denuncia porque decían que yo no podía hacer ni una denuncia. Pasó más de una hora y media estuve hablando y tratando de que me entiendan hasta que por fin me tomaron la denuncia”, contó y detalló que la denuncia se basó en la violencia de género que sufría su hija “era extorsionada y golpeada”.