Folklore y reggaetón, ritmos protagonistas en certamen de danzas en Santo Tomé

martes 11 de octubre de 2022 | 17:02hs.

El fin de semana se realizó una nueva edición del "Dancer’s Argentina", que tuvo lugar en el Club Carlos Gallini de Santo Tomé, y convocó a bailarines de toda la región, incluyendo de Brasil. Hubo una jornada de capacitación y otra de concurso que tuvo como jurados al reconocido bailarín Iñaki Urlezaga, Marina Insermini de Misiones y Segundo Pereyra de Córdoba.

"Ojalá que haya servido mi presencia en este certamen, ayer di una clase, donde estuve ratificando conceptos, explicando un poco los prejuicios que hay muchas veces. Hubo muchos chicos en la clase que di. Estoy contento de haber venido a Santo Tomé", expresó Urlezaga a El Territorio.

En cuanto al Dancer’s Argentina y todo lo que se presentó, dijo: "Muy variado estuvo en ritmos, hubo muy poco clásico. Hubo muchísimo más folklore contemporáneo, ritmos urbanos, pero muy poco clásico. Me sorprendió, la verdad".

"Evidentemente está de moda el reggaetón, el ritmo urbano, van como copando la parada", agregó. "Yo creo que si lo clásico no se hace con excelencia, no se disfruta, no se aprecia, y empieza a pasar esto, que vemos cada vez menos. También es una realidad que el reggaetón, el urbano, necesita menos formación, y a los chicos creo que les gusta más", añadió Urlezaga y acotó: "Soy un agradecido de que los santotomeños cada vez bailen más".

Protagonistas

Participaron del Dancer’s Argentina edición 2022: Muevette Stdudio de Danzas, profesor Maximiliano Serpa de La Cruz, Corrientes; Academia de Danzas Caro Magdalena de Ituzaingó, Corrientes; El Regional Ballet, profesora Lorena García de Santo Tomé; Porque quiero bailar, profesora Ana Cardozo de Santo Tomé; Academia de Danzas Claudia López, profesoras Claudia López, Ely Zacarías y Oriana Pellizardi de Santo Tomé; Academia Brenda Fría de La Cruz, Corrientes; Passion Ballet, profesoras Silvia Belmonte y Pamela Giménez, Santo Tomé; Academia Analía Graciela Dibucci, profesora Graciela Di Bucci y Daiana Marelli de Santo Tomé; Danzas Arabes Zareen, profesora Karina Nazer de Alvear, Corrientes; Estilo Libre Danzas, profesora Florencia Ramírez de Santo Tomé, Corrientes; Taller Municipal Danzas Españolas, profesora Liz Jara de Santo Tomé, Corrientes; Academia Sentir Nacional, profesores Julia Molina y Alan Antinori de Ituzaingó, Corrientes; Escola Ballet Mirian Goulart, de San Borja, Brasil; Academia Latin Dance, profesora Tania Costichi de Sáenz Peña, Chaco; Academia de Danzas Marcia Dos Santos, Santo Tomé, corrientes; Arte en Movimiento de Gobernador Virasoro, Corrientes; Delegación de Colonia Liebig, Corrientes, representante Walter Lafuente; Urban Dance, profesora Yamila Araya de Alvear Corrientes; Escuela de Danzas Folkloricas Renacer, profesor Carlos Ledezma de Villa Ángela, Chaco; Academia de Danzas Star, profesora Laura Nemes de Paso de los Libres, Corrientes; Ballet Municipal Loreto, profesores Julia Molina y Alan Antinori de Loreto, Corrientes; y Casa del Bicentenario, profesora Julieta López de Santo Tomé.

Durante la jornada de certamen, que se concretó el sábado en el club Gallini, pasaron unas 500 personas. Hubo servicio de cantina y el clima acompañó durante cada una de las presentaciones.