El debate sobre alcohol cero al volante vuelve a estar en la mesa nacional

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:06hs.

El alcohol cero al volante vuelve a ponerse sobre la mesa como tema de discusión a nivel nacional. Un proyecto de ley que se trata en el Congreso es el puntapié para que las provincias vuelvan a replantearse el tema que genera un sinfín de opiniones encontradas.



En la actualidad, la Ley Nacional de Tránsito establece que los límites legales de presencia de alcohol en sangre para la conducción de vehículos corresponden a 0,5 gramos por litro de sangre para conductores de automóviles, 0,2 g/l para motocicletas, y 0,0 gr/l para conductores profesionales.



Desde Misiones, el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas se encuentra dando un fuerte apoyo al proyecto de ley nacional, con la idea de una adhesión una vez aprobado. No obstante, en paralelo, se buscan generar otro tipo de espacios en la provincia para concientizar, como foros y charlas.



Por su parte, la Cámara de Representantes de Misiones tiene ingresado un proyecto de ley en similar sentido, que plantea la prohibición en toda la Tierra Colorada de conducción de vehículos tras haber ingerido alcohol, es decir tolerancia cero o habiendo consumido estupefacientes o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud para conducir (ver “También se analiza...”).



Cabe destacar que en lo que respecta a Misiones, ya hay localidades que avanzaron en ordenanzas propias de alcohol cero. Según explicó el especialista en seguridad vial Luis Di Falco “cada localidad debe sacar su propia ordenanza de adhesión al alcohol cero; a nivel nacional no hay y provincial tampoco”. Y mencionó que entre las que fueron avanzando en normativas respecto de esta temática se encuentran Posadas, Garupá, San Pedro y Puerto Rico. En tanto, hay otras que lejos están aún de tener novedades, como Alem, Eldorado e Iguazú (ver pág. 11).



Hacia una ley nacional

La Cámara de Diputados de la Nación avanza con el análisis en comisión de una ley nacional que determine el alcohol cero al volante en todo el país. La idea es que el proyecto llegue al recinto a fin de año para obtener la media sanción necesaria para pasar al Senado.



Según se indicó durante el análisis de esta normativa, la tolerancia cero ya se implementa en siete provincias y unas trece localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados que con la normativa actual.



El Ministerio de Prevención de Adicciones de Misiones expresó su total apoyo a esta normativa y el ministro Samuel López participó del encuentro del Consejo Federal de Drogas, integrado por las 24 jurisdicciones del país y coordinado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).



En el documento de apoyo al proyecto se dejó de manifiesto que: “El consumo excesivo de alcohol atraviesa a todos los sectores sociales y grupos etarios de la población y trae graves consecuencias físicas y sociales siendo la droga legal de mayor consumo en todo el territorio nacional”.



En tanto, en diálogo con El Territorio, López remarcó que “está más que comprobado con estudios que aunque sea un consumo mínimo igualmente afecta el alcohol a la conducción y se producen accidentes porque disminuye el reflejo de la persona. Desde nuestro punto de vista es una legislación preventiva por excelencia”.



“El consumo afecta no solo la seguridad sino que la salud de la persona. Particularmente en Misiones, la mayoría de las internaciones que tuvimos como modalidad de tratamiento en centro asistencias Manantial ha tenido que ver con pacientes con enfermedad de alcoholismo, de personas de entre 20 y 40 años de edad”, explicó.



Asimismo, el Ministro sostuvo que “todo eso nos marca una alerta de la necesidad de diseñar políticas preventivas de consumo excesivo de alcohol. Nosotros en Misiones estamos trabajando en dos foros que tienen que ver con encuentros que realizamos con sectores políticos, referentes comunitarios, comerciantes y jóvenes, para la concientización. Estos foros se hacen en San Javier, lindante a la costa del río Uruguay, y Santa Ana, lindante al río Paraná, para que sean muestras a fin de aplicarlo en un programa preventivo a nivel provincial”.



También así, López planteó la importancia de una normativa nacional debido a los recursos necesarios para la aplicación y el control del cumplimiento, como ser los alcoholímetros. “Esperemos que sea una ley aplicable y no se quede solamente en buenas intenciones”, señaló.



“Según estadísticas, Argentina está en primer lugar a nivel región en consumo de alcohol en la adolescencia. Teniendo en cuenta que está prohibida la venta a menores de 18 años, son datos preocupantes y por eso es necesario avanzar en políticas preventivas. El daño que causa no es solo individual, sino también para la salud pública”, concluyó.

También se analiza una ley provincial

La Cámara de Representantes provincial tiene proyectos en estudio sobre el consumo de alcohol. Entre ellos, el del diputado Rafael Pereyra Pigerl que establece la tolerancia cero de alcohol y estupefacientes al conducir. “Es necesario, más aún, denotando la gran cantidad de accidentes - incluso con resultados fatales -que son causados en estado de alcoholismo”, resaltó el diputado. Y atestó: “Espero que se sancione lo antes posible Dado que el alcohol como otros productos matan al volante”. Otra de las iniciativas es la de creación de un programa de sensibilización en prevención del consumo de alcohol en jóvenes, teniendo en cuenta las inquietantes cifras al respecto.

Apuntan a normas para la seguridad de todos

El primer proyecto de ordenanza de implementar la tolerancia 0 al alcohol para los conductores de vehículos en Eldorado fue presentada por el concejal Antonio Zarza hace varios años pero al no lograrse consenso respecto a su tratamiento, fue quedando relegada.



A principio de 2022 quien retomó el proyecto fue la presidente del cuerpo, Agueda Saenger, planteando el tema nuevamente. La mayoría de los concejales de Eldorado se mostró de acuerdo en tratar el proyecto como una manera de reducir los accidentes de tránsito.



En ese momento los ediles Lorena Cardozo, Sebastián Tiozzo, Rosi Kurtz, Diego Rodríguez Larcher y Daniel González mostraron su conformidad con el proyecto, mientras que el único que planteó dudas fue el concejal Bernardino Bobadilla.



A partir dela presentación del proyecto, el Concejo Deliberante solicitó informes a distintas reparticiones como el hospital Samic, la Dirección de Tránsito Municipal, Asesoría Legal del municipio y otros, pero algunos de esos informes aún no fueron remitidos al Concejo Deliberante por lo cual el expediente se encuentra en comisión, a la espera de los informes, para proceder a su tratamiento definitivo. Mientras tanto en la ciudad continúa vigente la norma que establece un límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre.



Otras ordenzanas

Por otra parte, relacionados con el tema del alcohol en Eldorado, existen dos ordenanzas que se refieren al tema: el Código de Nocturnidad, y la de Conductor Designado. El código de Nocturnidad fue aprobado en el 2007 tras una lamentable serie de accidentes de tránsito donde fallecieron menores y jóvenes. Rige gran parte de la vida nocturna de la ciudad, entre ellos el consumo y venta de alcohol, en bares, fiestas y restaurantes. En varias oportunidades se planteó su modificación porque restringe el ingreso de menores a los boliches bailables y es un tema recurrente en todas las campañas electorales, aunque nunca se logró el consenso para su modificación. Por otra parte, en el 2019 se aprobó la ordenanza presentada en su momento por el concejal Fernando Gallastegui, donde se implementa la figura de Conductor Designado.



Por otra parte, se señala que en lo que respecta a las rutas, los encargados de realizar controles preventivos a fin de evitar siniestros viales, tanto en rutas nacionales como provinciales, son los efectivos de la Policía de Misiones, quienes se rigen por lo que establece la ley nacional de tránsito al momento de emitir un acta a conductores que presenten valores inadecuados de alcohol en sangre.“Las infracciones se ajustan a la ley nacional de tránsito. Cuando se percibe que la persona está bajo el efecto de alguna sustancia etílica, se la lleva al hospital donde el médico certifica que cuenta con niveles inapropiados de alcohol en sangre y se aplica conforme a la ley nacional”, explicó el comisario a cargo de la Unidad Regional XIV, Daniel Houchuk. Sin embargo, más allá de lo que suceda en las rutas, comunas adentro es donde pasan muchas veces los accidentes. Por eso, más allá del alcohol al volante varias también buscan regular el consumo en la vía pública. Desde el Concejo Deliberante de San Pedro, el presidente, Enso Adoryan, apuntó a la presentación de un proyecto para “prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en todas las veredas públicasy espacios públicos entre las 22 y 8 horas. Así evitaremos que donde venden cervezas se queden a consumir en la vereda o en la colectora frente a la terminal donde muchas veces hubo incidentes”.



En tanto, en Jardín América se prevé tratar en el Concejo Deliberante de la ciudad, normativas similares.

En Iguazú, sin quórum para ordenanza

En la Argentina, las estadísticas sanitarias indican que 1 de cada 3 conductores que protagoniza un siniestro vial fatal tiene alcohol en sangre. El alcohol al volante es un problema de salud pública. En la provincia de Misiones algunos municipios han aprobado ordenanzas relacionadas al alcohol cero, sin embargo, en Iguazú no hubo quórum.



Hace ya varios años el Poder Ejecutivo elevó un proyecto de ordenanza para promover el alcohol cero, que vendría a regular y a tratar de evitar siniestros viales con consecuencias graves o fatales. No obstante, los 7 ediles no lograron ponerse de acuerdo al respecto y algunos alegaron que siendo una ciudad turística no se podía prohibir al alcohol.



Al respecto el presidente del Concejo Deliberante Juan José Raynoldi confirmó que no hubo acuerdo para el tratamiento de la ordenanza. “Fueron varios los concejales que argumentaron como negativa por la actividad turística que tenemos en la ciudad, es por ello que no logramos sancionar ninguna ordenanza” explicó.



Haciendo referencia al proyecto de Ley Nacional de “Alcohol Cero al Volante” que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados de la Nación, Raynoldi aclaró que, de aprobarse, el municipio deberá adherirse a la misma o redactar su propia ordenanza.



“Debemos hacer un estudio minucioso para detectar el motivo de los siniestros viales, para identificar si la principal causa es el consumo de alcohol o la falta de educación vial. Y con base en este estudio poder sancionar una ordenanza a fin de evitar accidentes”, recalcó.



No obstante, los últimos accidentes graves registrados en la ciudad dejan en evidencia que el consumo de alcohol es el factor mas frecuente en estos siniestros que ocurren entre el sábado y el domingo.

Con la información de corresponsalías Eldorado, Puerto Iguazú, San Pedro y Jardín América

Retención de vehículos y controles en Alem