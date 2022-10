La mirada calibrada

lunes 03 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Ayer se disputó la segunda fecha del circuito provincial de tiro con arco bajo la organización del club Capri y en la modalidad ‘aire libre’.

El evento contó con la presencia de más 57 arqueros de toda la provincia pertenecientes a los clubes San Francisco (Posadas), CCGA (Leandro N. Alem), Cecav (Aristóbulo del Valle), Cetaruiz (Ruiz de Montoya), Capy (Puerto Iguazú), Citaf (San Antonio), Montaraz (Posadas) y el nombrado Capri.

La buena camaradería entregó una jornada agradable en el Cepard.

Fiscalizado por jueces de Chaco, y bajo un viento considerable para llevar adelante la práctica, los grandes ganadores fueron: Cristian Rojas (Capy) en categoría recurvo senior masculino, Agustín Bustos (Capri) en recurvo E60, Andino Mutinelli (Capri) en recurvo E50, Marcelo Andino (Citaf) en Compuesto E40, Rafael Sheeren (Cetaruiz) en recurvo E40, Fernando Strieder (Cetaruiz) en raso E40, Ariel Rojas (Capri) en Recurvo E30, Jonathan Kroch (Cecav) en Raso E30, Julián Lafuente (San Francisco) en recurvo E20, Alejandro Poczynok (CCGA) en raso E20, Ocatvio García (Capri) en sub 18 recurvo WA, Lucas Holot (Capri) en sub 18 recurvo E50, Gustavo Pereira (CCGA) en sub 18 recurvo E30, Sergio Lemos (Citaf) en sub 18 compuesto E20, Milena Holot (Capri) en sub 18 recurvo E20, Andino Alma Villalba (Citaf) en sub 15 recurvo, Klara Humeniok (Citaf) en sub 15 raso, Martín Ledesma (Montaraz) en sub 12 raso y Paul Luis González (Citaf) en sub 12 recurvo.