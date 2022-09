Pasó de River al viejo continente

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Los sueños y propósitos están para cumplirse, pero hay que trabajarlos y ese impulso de ir hacia adelante, fijarse una meta y llegar a ella, la logró Esteban Kelm (20), el jugador de handball de Jardín América, triunfó en el Club Atlético River Plate en Buenos Aires y ahora fichó con un club de Portugal.

“Viajé con otro compañero desde Argentina en un viaje de 30 horas más o menos, llegamos a la Isla Açores de Portugal, la ciudad que se llama Horta y el club en el que se llama Sporting da Horta”, empezó contando el propio jugador desde el Viejo Continente.

Su adaptación va de a poco y el joven contó, en referencia al idioma, que algo de la lengua portuguesa sabía pero que con el correr del tiempo va a hablar mejor y él tiene ganas de aprender. En cuanto a la cultura no le resultó difícil, “es una ciudad chica y súper tranquila”, explicó.

“Ahora soy jugador profesional, es por ese motivo que me vine a jugar a Europa. En Argentina el handball es amateur y para crecer uno tiene que buscar irse. La verdad que no sé si soy el primer jardinense profesional, no me puse a pensar en eso”, dijo. Luego añadió que “en este deporte es más difícil el profesionalismo, seguramente que hubo más jugadores de otras disciplinas deportivas que fueron profesionales”.

Sus añoranzas al país y a su Jardín América natal traen también algo de nostalgia, el simple hecho de estar lejos hace que se extrañe a la familia, pero toma fuerza el hecho de cumplir los desafíos. “Estar lejos es difícil, hay días buenos y malos, momentos en que todo está bien como a su vez en los que necesitas más que nunca a cada uno de la familia, pero no queda de otra que poner el pecho y seguir para adelante”.

Desde su llegada a Portugal contó que ya extraña el suelo argentino, porque hay vivencias que se dan solamente en el país y al estar lejos es donde verdaderamente se valora, especialmente el hecho de disfrutar con los seres queridos, en lo gastronómico el asado o bien el alfajor, el dulce de leche o las medialunas.

Incluso comentó que el miércoles pasado fue la presentación del equipo de manera oficial y mañana tendrá su primer partido de la temporada 2022/2023 con la casaca del elenco portugués. “Ahora tengo contrato por un año en este club y obviamente la idea es crecer. Sporting da Horta es de segunda división lo cual no es malo pero uno siempre aspira a llegar lo más lejos posible, las expectativas claramente en estos momentos es ascender”.

Por último, reflejó que la adaptación fue bastante buena, el equipo es muy unido facilitando así el juego. Incluso comentó que su viaje fue muy repentino, le llegó la oportunidad y pensó que era el mejor momento para aprovechar.

“Ahora no sé cuando volveré a Argentina, si es por mí lo más antes posible, no hay una fecha definida aún, acá debo enfocarme en dar lo mejor por el equipo y lograr el ascenso”, concluyó.