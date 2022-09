Shakira: “Ha sido una separación difícil, increíblemente difícil”

jueves 22 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

A cuatro meses de hacerse pública su separación de Gerard Piqué, Shakira rompió el silencio en una profunda entrevista con Elle. “Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, admitió la cantante colombiana. Sobre el asedio de la prensa, Shakira comentó: “Es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”. Y afirmó: “Fueron las horas más difíciles y oscuras”, confesó.