Instan al uso controlado de antibióticos para prevenir la resistencia de las bacterias

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

El 24 de agosto de este año se promulgó en el país la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, que “implica el abordaje de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) como problema de salud pública desde las diferentes disciplinas de las ciencias médicas, veterinarias y medioambientales con la participación de todos los sectores y actores involucrados, con un enfoque multidisciplinario como es la génesis de su problemática y a partir de la necesidad de alcanzar un mejor manejo y control”.

En palabras simples, lo que se busca es controlar y desacelerar la resistencia de las bacterias al tratamiento con estos fármacos, generada -entre otras cosas-, por el uso indebido y descontrolado de los antibióticos, siendo así un peligro para la salud pública. Más teniendo en cuenta la creciente y sostenida automedicación sin consulta médica.

Es así que entre los amplios puntos que contiene la ley, uno de ellos es la venta bajo receta archivada de los antimicrobianos: quien los prescriba deberá entregar al paciente la receta original y una copia o duplicado para que quede archivada en la farmacia donde se compró.

La RAM es una problemática a nivel global y una amenaza para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre esto desde hace muchos años; si bien países como España, Bélgica, Francia o Países Bajos ya tienen implementado este régimen de expendio de antibióticos hace bastante tiempo, aún resta mucho por hacer.

En ese marco, El Territorio consultó a Gustavo Méndez, médico infectólogo del Hospital Madariaga y a Lorena Schtainer Hendrie, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, sobre la implicancia de esta ley y los riesgos del uso desmedido de los fármacos.

Las superbacterias

“La resistencia, como su nombre lo indica, es la capacidad que adquieren las bacterias y también los hongos, de volverse resistentes a las diferentes opciones de tratamientos que tenemos en la actualidad. Cada vez aparecen gérmenes con mayor perfil de resistencia y menos opciones terapéuticas para poder tratarlas”, alertó Méndez, conocedor de la temática.

Según explican los expertos, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, no obstante, el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Una de las consecuencias es la prolongación de las estancias hospitalarias y el aumento de la mortalidad de los pacientes.

“Como mensaje a la población hay que saber que no siempre una patología que uno considere infecciosa requiere de una terapia antibiótica. Se hizo evidente en estos últimos tiempos de pandemia eso de tratar las infecciones virales con antibióticos, con lo cual estamos tratando un agente agresor como un virus con una medicación que no está diseñada ni preparada para atacar ese virus, para eso existen -no para todos los casos-, los antivirales”, explicó.

Sobre la nueva regulación en el expendio de estos fármacos en las farmacias, el profesional consideró que es sólo el comienzo de las medidas que se esperan llevar adelante para combatir esta resistencia a los antimicrobianos.

“La receta archivada implica que la venta de un antibiótico tiene que estar bajo el consenso de un profesional médico", sostuvo.

A lo que Schtainer Hendrie, titular del Colegio de Farmacéuticos, añadió: "El profesional prescriptor además de cumplimentar la receta del paciente, va a tener que hacer otra en la cual especifique los datos correspondientes prescribiendo nuevamente el antibiótico para que el paciente la lleve a la farmacia, donde se asienta en el libro de recetarios. Todo esto con el fin de establecer los mecanismos para promover la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos en todo el territorio nacional".

La automedicación

La automedicación es un problema con muchos fármacos, no se reduce a los antibióticos. Por ello, Schtainer Hendrie, destacó: “Estamos trabajando en una campaña referida a la automedicación responsable porque hemos notado que es una problemática que se viene evidenciando, tal así que nos generó una alerta. Este año, en el marco de las actividades por el mes del farmacéutico (el 12 de octubre), vamos a hacer la campaña de concientización devenida de este problema”.

Estas llamadas superbacterias pueden afectar a cualquier persona y de cualquier edad, y es propensa de contraerlas sin necesidad de haber estado en un área de terapia intensiva hospitalario.

“El problema es que cada vez más estos gérmenes, que antes eran propios del hospital, se dispersaron en la comunidad. Con lo cual hoy hablar de la resistencia antimicrobiana y creer que le va a pasar a un grupo minúsculo de personas en un hospital es un gran error, porque hoy nos vemos expuestos todos”, sostuvo Méndez.

“Si se le da a un paciente un antibiótico que no es el adecuado o no lo requiere tiene un impacto en toda la comunidad, porque si adquiere una bacteria multirresistente la puede transmitir a su grupo familiar, a alguien que tiene una enfermedad debilitante de su sistema inmunológico y puede adquirir una infección. No es sólo una medida de cuidado para aquel que va a recibir una medicación sino para toda la comunidad”, cerró.