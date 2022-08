Economía y consumo lideran preocupaciones en el país

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Es sabido que la aceleración de la inflación se volvió una de las principales preocupaciones de las familias argentinas este año. Pero lo llamativo es cómo esta preocupación por los temas económicos fue escalando entre los temas más importantes y cómo, además, fue promoviendo cambios de hábito. Así lo explicaron desde la consultora Management & Fit, que en julio, en un informe, resaltó que el 80% de las personas había modificado hábitos de compra para tratar de mantener su nivel de consumo.

El registro realizado tomando una muestra de 2.200 casos también reflejó el crecimiento del pesimismo sobre la situación económica en general del país.

“En la consultora hacemos una medición todos los meses de aproximadamente entre 2.200 y 2.500 casos a nivel nacional y tenemos cortes en regiones de Caba y de la provincia de Buenos Aires. En general, hacemos las preguntas que tenemos de manera constante en cuanto a la situación económica y las expectativas. Y por meses incorporamos preguntas de coyuntura”, comenzó a explicar Rosario Criscuolo, encargada de proyectos del área de opinión pública de la consultora Managment & Fit.

En diálogo con El Territorio, la profesional detalló que lo que resalta en la última medición es un mayor protagonismo por temas económicos y de consumo.

“No medimos mensualmente cuánto cambió el consumo, sí tuvimos mediciones en lo que fue a mediados del 2020 en la pandemia y nos dieron que había bajado el nivel de consumo. Pero tal vez en esa ocasión se destacaba más o era más focalizado en diferentes sectores, por ejemplo entre trabajadores independientes, jubilados o amas de casa. Ahora lo que vimos en esta medición de julio es que la baja fue más a nivel general, un 80% modificó entre mucho y algo sus hábitos”.

Explicó, en tanto, que desde la consultora siguen la expectativa económica de los consumidores. Y en esa mirada se puede observar que creció el pesimismo en general sobre el bienestar.

“Lo que seguimos es la mirada de la situación económica, en eso sí tenemos evolución. Cuando preguntamos ‘¿cómo considera que puede estar la situación económica a futuro?’, solamente hay un 20% que dice que vamos a estar entre mucho mejor y mejor, versus un 58 o 60 por ciento que considera que vamos a estar peor o mucho peor. Esto lo analizamos a lo largo de los años, lo tenemos medido desde el 2016 y específicamente en la gestión de Alberto Fernández cuando asumió teníamos una mirada que era altamente positiva, llegando quizás a un 30%, cuando ahora bajó a un 20% y las expectativas negativas también ascendieron 20 puntos”.

Detalló, además, que “en cuanto a la mirada económica a futuro, después analizamos el principal problema que se relaciona con esto: la inflación y la suba de tarifas aparecen como el principal problema de los argentinos, mencionado por un 40%. Y las variables económicas suman más del 50%, es decir que más de la mitad de los encuestados menciona como principal problema lo económico”.

Al ritmo de la crisis

Comparó, en tanto, que “ si vemos la evolución a lo largo de los años, al inicio de la gestión de Alberto Fernández, (los problemas económicos) nada más tenían un 10% de mención, siendo la corrupción el principal problema en ese momento. Ahora esto se invierte llegando a un 40%, sólo con la mención de la inflación”.

Acotó que también en el informe se detalló que un bajo número de personas tiene confianza en que la situación económica mejore este año.

“El nivel de confianza es bajo, es menor al 20%. Entonces también se relaciona con estos problemas económicos… no hay mayor expectativa de que la situación mejore”, comentó.



Diferencias por zonas y públicos con el consumo

En cuanto a las zonas geográficas, Criscuolo advirtió que no se distinguieron diferencias significativas, aunque hay indicios de una mayor afectación de cambio de hábitos hacia el interior del país.

“En lo que vemos de los hábitos de consumo específicamente, fue del 80% a nivel general al 84% en la zona del Gran Buenos Aires (GBA). No vemos de todas maneras una diferencia muy fuerte, entre las regiones y no tenemos cortes por provincia porque por los casos que registramos no permiten hacer un corte por una respuesta significativa, como para comparar con regiones. Pero esta respuesta al cambio de hábitos aumentaba en la zona del GBA y disminuye levemente en Caba”.

Detalló que entre el público que más hizo cambios se destacaron “las mujeres, y los jóvenes de menor nivel educativo, como los segmentos que más modificaron sus alimentos”.



En cifras

40%

De los entrevistados apuntó a la inflación como el tema más preocupante, que incidió sobre el cambio de hábitos a la hora de comprar alimentos.