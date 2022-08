El conflicto tiene en vilo a los operadores del Mercado

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:04hs.

El conflicto en el Mercado Central continúa y mantiene en vilo a todos los trabajadores. Durante la jornada de ayer se decidió seguir con el paro mientras siga la negociación en la mesa de diálogo, sin embargo -por el momento - no irán al bloqueo, sí al paro.



Fabián Florentín, operador del Mercado Central de Posadas, expresó a El Territorio que “pedimos una reunión con el gremio para definir algunas cosas, estamos esperando que nos llamen”.



“Tenemos la intención de hablar, pero la parte dura viene por la parte del gremio, que habría que definir algunas cosas, así que estamos esperando”, mencionó.



Al tiempo que resaltó que por el momento se mantiene la medida de fuerza para el lunes, pero se mantiene la charla, lo que resulta alentador.



De la misma manera, Marcelo Guerrero, otro de los trabajadores del Mercado, remarcó que “hoy (por ayer) se levantó la medida de fuerza del corte al mediodía pero el paro sigue, volveremos el domingo si no hay una respuesta”.



“Hay una mesa de diálogo abierta en la que se negocia que se pueda abrir una parte del Mercado, que se pueda ceder un poco y un poco de ambas partes, pero hasta ahora no se sabe qué pasará certeramente”, manifestó.



Seguidamente, añadió: “Esa es la postura que tenemos, el cierre sigue vigente mañana (hoy) pero no iremos al corte justamente porque se están negociando las posibilidades”.



Como se recordará, el Mercado Central posadeño viene sufriendo un conflicto complicado que incluyen denuncias por robos en puestos, aprietes e imposibilidad de trabajar, mientras se pierden vender frutas y verduras.