La helada arrasó con cultivo de arándanos en San Pedro

domingo 21 de agosto de 2022 | 9:15hs.

Con mínimas que estuvieron por debajo del punto de congelación, la localidad de San Pedro registró dos heladas intensas seguidas. Una la noche del viernes y la otra ayer sábado. El fenómeno generó pérdidas en el sector agropecuario donde los colonos avanzaron con varias plantaciones anuales como tabaco y yerba mate.



En este caso, una de las plantaciones con daños del 100% fue el arándano, cultivado en la colonia San Jorge. A un mes de la cosecha, el productor perdió más de 4.000 kilogramos de la codiciada fruta. En la zona rural el fenómeno se presentó con intensidad variada, según el relieve del lugar, por lo que los daños se dieron de manera dispar.



Los principales cultivos afectados fueron las plantaciones de tabaco, yerba mate, hortalizas al aire libre, pasturas y el arándano, que representa diversificación en la chacra de la familia Wernes, donde año tras año luchan para evitar los castigos del invierno, en especial las heladas.



El arándano es una planta perenne, cuyos frutos son altamente sensibles a la congelación del rocío. Este año, teniendo en cuenta que fueron pocas las heladas durante los meses de floración y desarrollo de las frutas, las plantas estaban con una producción muy buena y dentro de un mes estarían maduras para la cosecha. Ante los cambios vividos durante la estación, el productor no logró cubrir las hectáreas con manta térmica, por lo que la pérdida fue completa.



“Este año la pérdida fue total, la helada cocinó por completo las frutas, no pudimos salvar la cosecha. Las heladas de agosto son las peores para el arándano, creo que con la manta igual las iba matar”, contó a El Territorio Ricardo Wernes, productor de arándanos.



Si bien a la fecha el productor no estableció un precio para la comercialización del kilo de frutas, se trata de millones de pesos, si se tiene en cuenta que en los supermercados las bandejas de medio kilo cuestan cerca de $900.



Se aleja el frío

Tras el frío intenso del viernes y sábado, se espera que hoy empiece a ceder en toda la provincia. En ese sentido, la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología pronosticó para hoy buenas condiciones de tiempo, con cielo algo nublado por la tarde. “El posicionamiento del centro de alta presión sobre el Atlántico genera circulación de vientos del Noreste, impulsando así el aumento de temperatura por la tarde. El frío comenzará a perder fuerza”, explicó el organismo.



En la zona Sur se esperan temperaturas mínimas de 11° y máximas de 24°. En el Centro mínimas de 9° y máximas de 23° y en el Norte mínimás de 12° y máximas de 25°. Mañana el tiempo seguirá estable. “Aumentan las temperaturas tanto mínimas como máximas, así continuarán en paulatino ascenso durante la semana”, señalaron. En el Sur habrá mínimas de 14° y máximas de 26°, en el Centro mínimas de 12° y máximas de 24° y en el Norte mínimas de 13° y máximas de 27°.