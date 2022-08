Ramírez le confesó el homicidio a su hija mayor

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Según se probó en la instrucción del caso, el lunes 16 de septiembre de 2019, Hugo Do Nacimento se dirigió desde su casa en San Javier a Panambí para trabajar en un aserradero donde hacía changas.

En horas de la noche Ernesto Frank lo buscó con su coche -como fue corroborado por un testigo- y lo trasladó hasta su casa en Los Helechos, sobre ruta provincial 5.

En ese lugar, en complicidad con Raquel Ramírez, le pusieron alguna sustancia en el mate que le hizo perder la conciencia. Sin posibilidad de defenderse, lo subieron al coche y lo trasladaron hasta un sector del arroyo Yabebiry, donde lo arrojaron.

El martes 17, a la tarde, un joven que se estaba pescando halló el cadáver bajo un puente, en jurisdicción de General Alvear. Para la Policía, la identificación de la víctima fue inmediata ya que encontraron la billetera con el DNI.

El cuerpo sin vida no presentaba lesiones visibles. El examen forense no halló restos de ningún veneno, por lo que en un primer momento no había sospechas de la pareja, hasta que la propia hija de Ramírez contó lo que su madre le había confesado.

La imputada se justificó diciendo que su ex quería matar a su hijastra y una hija. A pesar de ello, S. M. denunció a su mamá.

Con el avance de la pesquisa también surgieron otros indicios, como mensajes desde el celular de Do Nacimento a su pareja con términos que no eran propios de él. También algunos presos que compartieron celda en comisaría con Frank declararon que confesó.

Los implicados son juzgados por homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y agravado por alevosía.

El último jueves, en el inicio del debate, ambos se abstuvieron de declarar. El juicio continuará el próximo jueves y al menos Ramírez declararía.

“Mi papá era un monstruo y yo haría lo mismo que mi mamá”