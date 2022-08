La tajante respuesta de juana sobre la lactancia materna

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:00hs.

En las últimas horas Juana Repetto decidió ponerle punto final a las críticas que recibió en su cuenta de Instagram por algunos posteos sobre la lactancia materna.

El conflicto surgió por una serie de imágenes donde se la ve amamantando a su primogénito, Toribio y al pequeño Belisario. Una usuaria de la red social publicó una captura de la publicación y escribió en sus historias: “6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, y etiquetó a Juana.

La tajante respuesta de la actriz no tardó en llegar: “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”.