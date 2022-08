Partidos suspendidos por el Provincial y Liga de Puerto Rico

sábado 06 de agosto de 2022 | 21:51hs.

La inclemencia del tiempo en Misiones imposibilitó la realización de distintos eventos, tanto culturales como deportivos.

En relación al fútbol, por la Liga Regional de Puerto Rico no se jugó Mandiyú de Garuhapé vs. 25 de Mayo de Puerto Rico en la tarde de hoy sábado y también no se desarrollará mañana domingo el compromiso entre Nacional de Puerto Piray vs. Central Iguazú por el Torneo Provincial.

En cuanto a la Liga de Puerto Rico, Mandiyú debía jugar por la octava fecha ante el club 25 de Mayo de Puerto Rico, pero por la lluvia no se disputó y el próximo martes cuando se reúnan los presidentes de los clubes afiliados al certamen se va a definir cuando se va a competir dicho cotejo.

Mañana domingo está previsto los encuentros entre Atlético Garuhapé vs. Atlético Demisiones de Capioví, como así también Atlético Jardín América vs. Esperanza de Capioví y Belgrano de El Alcázar ante Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya. Estos compromisos se van a definir durante la mañana si se disputarán o no.

Torneo Provincial

Nacional de Puerto Piray debía recibir mañana domingo a Central Iguazú por la revancha de los cuartos de final del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.

Marcos Antoni, uno de los miembros de la directiva del elenco piraiense dijo a El Territorio que el estadio Villa Olímpica de Piray no está en condiciones para que se juegue. "Todavía no sabemos cuando sería el partido, se va a fijar día y horario con la Federación para que salga de la mejor manera".

En el compromiso de ida, Central Iguazú ganó de local 1 a 0 y el conjunto piraiense debe revertir el resultado ante su público.