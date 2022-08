Covid-19: con poca demanda, arrancó la vacunación a bebés desde 6 meses

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Desde ayer está disponible, y a libre demanda, la vacuna anti Covid-19 para bebés desde los 6 meses y hasta los 3 años de edad. Se trata de la Spikevax del laboratorio Moderna que cuenta con el aval de las principales sociedades científicas del país.



En Misiones este viernes se conseguían las dosis en dos Caps de Posadas y en uno Garupá y en vacunatorios del Parque de la Salud. En el resto de la provincia avanzaban en la distribución para poder arrancar a pleno desde el lunes.



En ese marco, El Territorio visitó distintos centros de salud. En el Caps 29 de la populosa chacra 32-33 aún no habían tenido interesados que se acercaran a pedir inmunizar a sus hijos, pese a tener las vacunas a disposición en los freezers.



En el vacunatorio ubicado en el ingreso al viejo del Hospital Madariaga, sobre avenida López Torres, tampoco hubo bebés para aplicarse las dosis hasta cerca del mediodía de ayer. En tanto que los Caps municipales de Posadas también esperan iniciar este lunes.



El esquema de vacunación para esta población para la que aún no había disponibilidad de dosis requiere dos pinchazos con un intervalo de 28 días entre uno y otro. En ese marco, los pediatras insisten en la importancia de que se vacunen y resaltan que la vacuna es segura, necesaria y eficaz.



“La evidencia dice que las vacunas son efectivas. La prueba principal es que la vacuna en los adultos hizo que hoy no tengamos casi pacientes internados en terapias intensivas porque la gran mayoría, pero no todos lamentablemente están inmunizados”, dijo al respecto el pediatra infectólogo y especialista en vacunas Oscar López.



El galeno, que se desempeña en el Hospital Pediátrico de Posadas, enumeró una serie de datos por los que esta vacuna del laboratorio estadounidense Moderna es segura para esta franja etaria.



“Lo que yo digo es lo que dicen las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap) o la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) que están conformada por un grupo de científicos que no tiene ningún sesgo político ni económico. Solamente se limitan a evaluar los estudios que hay. Y lo primero que nos informan a sus asociados es que la vacuna es segura, eso le respondo a los papás que pueden tener dudas y no lo digo como médico con 40 años de trayectoria, digo lo que dicen las sociedades científicas”, señaló y siguió: “En ese marco de seguridad uno puede indicar las vacunas que como todas las del calendario tienen algunas reacciones como dolor local, algo de fiebre y dolor de cuerpo, algo contemplado en cualquier vacuna, no sólo en las de Covid-19”.



López remarcó que la pandemia de coronavirus no terminó y que hoy los niños más chicos son considerados grupo de susceptibles para el virus, porque eran quienes aún no tenían protección.



“El Hospital Pediátrico de Posadas en este momento tiene más de diez pacientes internados con Covid-19, algunos sin ningún síntoma, por ejemplo, hay un niño con un politraumatismo que cuando se le internó dio Covid-19 positivo. Eso significa que si ese niño está con Covid-19 su mamá que lo acompaña también está porque seguro tuvo un contacto estrecho. Entonces, en este marco de que la enfermedad sigue estando, y teniendo en cuenta que las vacunas aprobadas para niños desde los 6 meses en adelante nos demuestran que son seguras y eficaces, no hay dudas de que es el momento de vacunar a los niños”, sostuvo.



El trabajador de la salud hizo hincapié en que muchos padres no quieren vacunar a sus hijos porque no saben cómo están compuestas las vacunas. “Yo les pregunto ‘¿tus hijos toman Coca-Cola?’. ‘Sí’, me dicen. ‘¿Y vos sabés lo que tiene?’. Nadie sabe y sin desmerecer a la gaseosa digo que no hay razón para no dar algo que está investigado y aprobado por muchos científicos como lo es la vacuna”, explicó.



“Los niños más pequeños si se enferman tienen más riesgo de tener una enfermedad severa si no están inmunizados porque tienen menos defensa y fuerza muscular”, finalizó.

Más detalles de la Spikevax de Moderna

Alta eficacia

En Argentina se usa para la población de entre 6 meses y 3 años la vacuna Spikevax de Moderna. Estudios norteamericados dieron cuenta de una eficacia del 98% para prevenir Covid-19 grave.

Administración

Una vez recibida la primera dosis, se debe colocar la segunda a los 28 días.

Se puede recibir la vacuna en conjunto con otras del calendario nacional obligatorio.

Efectos

Como efectos secundarios más frecuentes destacan los mismos que cualquier otra vacuna: dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, fatiga y fiebre.

Apoyo

La vacuna cuenta con el aval de las principales sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap) y la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

Recomiendan seguir usando barbijo

Aunque ya no es obligatorio desde junio pasado, para el médico infectólogo Oscar López aún es recomendable el uso del barbijo, principalmente en espacios cerrados.



“Esto es una recomendación individual, yo sigo haciéndolo a pesar de que los niños me dicen ‘en mi aula solo la mitad usamos’ y los que lo hacen lo llevan por la pera”, contó en diálogo con El Territorio.



“Habría que llevarlo por lo menos hasta que empecemos con los calores y podamos ventilar más las aulas y los ambientes y jugar en los patios. Por eso es conveniente seguir usando barbijo, sobre todo aquellos niños con factores de riesgo como los asmáticos, cardiópatas, los que tienen alguna inmunodeficiencia, pero sigo recomendándolo, no solo por el Covid-19 sino también por otros virus respiratorios”, cerró.

Resaltan la importancia de evitar los cuadros graves

La médica infectóloga del Hospital Pediátrico Liliana Arce dijo que entiende que haya sensibilidad en la sociedad y principalmente en los padres al ser niños tan chicos y en su mayoría lactantes. Por eso buscó llevar un mensaje tranquilizador y basado en la ciencia.



“Se decide vacunar a este grupo etario porque se avanzó muchísimo en la vacunación de adultos y eso hizo que una gran mayoría de las personas adultas no se internen y tampoco se produzca mortalidad y nuevas formas graves, pero estábamos dejando de lado a este grupo que tiene cifras no menos importantes de mortalidad”, explicó la especialista.



La infectóloga remarcó que no se debe jugar con la vacuna y la mortalidad porque eso infunde miedo a los padres. Contó que desde que comenzó la pandemia fallecieron en el país 342 chicos con diagnóstico de coronavirus.



La trabajadora de la salud contó que en base a estudios realizados en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires se pudo saber que el Covid-19 ataca no solo a quienes tienen factores de riesgo. De los internados en ese centro de salud porteño solo el 50% de los niños tenía comorbilidades. “Así que no hay que creer que solo se van a internar los que tienen factores de riesgo”, destacó.



“El otro concepto es que el Covid-19 en los niños puede provocar el famoso síndrome inflamatorio y multisistémico que aparece un mes después y es un estado sincrónico que afecta a todos los órganos y que tiene gran posibilidad de producir la muerte”, explicó Arce y acentuó que muchas veces se cree que el niño que tuvo coronavirus no va a tener secuelas a largo plazo, algo que es falso.



Así, detalló que en el post Covid-19 pueden aparecer fatiga, impacto en la salud mental, dificultad respiratoria, problemas en el olfato, gusto, entre otros.



La médica contó que muchas veces escucha a personas decir “me vacuné e igual me enfermé” y en esa línea sostuvo: “La vacuna no evita que yo tenga la enfermedad, pero sí evita la enfermedad de forma grave y cuando más circula el virus hace transformación en su composición y forma nuevas variantes”.